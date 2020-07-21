Захват людей в Луцке: Аваков рассказал о ходе переговоров с террористом
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что с террористом есть контакт и переговоры продолжаются. Он также надеется, что в ближайшее время ситуацию удастся решить "так или иначе".
Об этом он сообщил во время брифинга, передает 24 канал.
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Аваков отметил, что правоохранители постоянно общаются с террористом, который захватил людей.
Он также отметил, что правоохранителям удалось поговорить с одним из заложников.
Переговоры продолжаются. Люди пока в нормальном состоянии. Это с его слов и со слов одного из (ред. – заложников), с которым нам удалось поговорить. Я думаю, что в ближайшее время нам удастся решить эту ситуацию. Так или иначе,
– сказал Аваков.
По словам министра, правоохранители беседовали с родственниками, женой и друзьями террориста.
"Мы испытываем все методы для того, чтобы вопрос решился мирно. Я прошу всех, кто следит за ситуацией в Луцке, быть аккуратными в комментариях в адрес террориста", – добавил Аваков.
По его словам, это создает дополнительное напряжение, потому что у террориста есть в руках смартфон и он может видеть все комментарии.
Арсен Аваков рассказал о состоянии переговоров с террористом: смотрите видео
Захват заложников в Луцке: как все происходило
- Утром 21 июля в Луцке террорист, назвавший себя Максимом Плохим, позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса. И сказал, что имеет оружие, чтобы его взорвать.
- В рейсовом автобусе находится около 20 человек, среди них – дети и беременная женщина.
- На месте работает полиция, спецназ, снайперы и оперативно прибыл глава МВД Арсен Аваков.
- Террорист называет себя Максимом Плохим, но СМИ выяснили, что настоящее его имя Кривошей Максим Степанович.
- В соцсетях он выдвинул свои требования: все топ-чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".
- Арсен Аваков заявил, что у террориста нет проблем с психическим здоровьем.