Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что с террористом есть контакт и переговоры продолжаются. Он также надеется, что в ближайшее время ситуацию удастся решить "так или иначе".

Об этом он сообщил во время брифинга, передает 24 канал.

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Аваков отметил, что правоохранители постоянно общаются с террористом, который захватил людей.

Он также отметил, что правоохранителям удалось поговорить с одним из заложников.

Переговоры продолжаются. Люди пока в нормальном состоянии. Это с его слов и со слов одного из (ред. – заложников), с которым нам удалось поговорить. Я думаю, что в ближайшее время нам удастся решить эту ситуацию. Так или иначе,

– сказал Аваков.

По словам министра, правоохранители беседовали с родственниками, женой и друзьями террориста.

"Мы испытываем все методы для того, чтобы вопрос решился мирно. Я прошу всех, кто следит за ситуацией в Луцке, быть аккуратными в комментариях в адрес террориста", – добавил Аваков.

По его словам, это создает дополнительное напряжение, потому что у террориста есть в руках смартфон и он может видеть все комментарии.

Арсен Аваков рассказал о состоянии переговоров с террористом: смотрите видео

Захват заложников в Луцке: как все происходило