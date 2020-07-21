Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що з терористом є контакт та переговори тривають. Він також сподівається, що найближчим часом ситуацію вдасться вирішити "так або інакше".

Про це він повідомив під час брифінгу, передає 24 канал.

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Аваков наголосив, що правоохоронці постійно спілкуються з терористом, який захопив людей.

Він також зазначив, що правоохоронцям вдалося поговорити з одним із заручників.

Перемовини тривають. Люди наразі в нормальному стані. Це з його слів і зі слів одного із (ред. заручників), з яким нам вдалося поговорити. Я думаю, що найближчим часом нам вдасться вирішити цю ситуацію. Так чи інакше,

– сказав Аваков.

За словами міністра, правоохоронці розмовляли з родичами, дружиною та друзями терориста.

"Ми випробуємо всі методи для того, щоб питання вирішилося мирно. Я прошу усіх, хто стежить за ситуацією в Луцьку, бути акуратними в коментарях на адресу терориста", – додав Аваков.

За його словами, це створює додаткову напругу, бо в терориста є в руках смартфон і він може бачити всі коментарі.

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