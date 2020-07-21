Захоплення людей у Луцьку: Аваков розповів про перебіг переговорів з терористом
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що з терористом є контакт та переговори тривають. Він також сподівається, що найближчим часом ситуацію вдасться вирішити "так або інакше".
Про це він повідомив під час брифінгу, передає 24 канал.
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Аваков наголосив, що правоохоронці постійно спілкуються з терористом, який захопив людей.
Він також зазначив, що правоохоронцям вдалося поговорити з одним із заручників.
Перемовини тривають. Люди наразі в нормальному стані. Це з його слів і зі слів одного із (ред. заручників), з яким нам вдалося поговорити. Я думаю, що найближчим часом нам вдасться вирішити цю ситуацію. Так чи інакше,
– сказав Аваков.
За словами міністра, правоохоронці розмовляли з родичами, дружиною та друзями терориста.
"Ми випробуємо всі методи для того, щоб питання вирішилося мирно. Я прошу усіх, хто стежить за ситуацією в Луцьку, бути акуратними в коментарях на адресу терориста", – додав Аваков.
За його словами, це створює додаткову напругу, бо в терориста є в руках смартфон і він може бачити всі коментарі.
Арсен Аваков розповів про стан переговорів з терористом: дивіться відео
Захоплення заручників у Луцьку: як все відбувалось
- Зранку 21 липня у Луцьку терорист, який назвав себе Максимом Плохим, зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса. Та сказав, що має зброю, щоб його підірвати.
- В рейсовому автобусі перебуває близько 20 людей, серед них – діти та вагітна жінка.
- На місці працює поліція, спецпризначенці, снайпери та оперативно прибув глава МВС Арсен Аваков.
- Терорист називає себе Максим Плохим, але ЗМІ з'ясували, що справжнє його ім'я Кривош Максим Степанович.
- У соцмережах він висунув свої вимоги: усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".
- Арсен Аваков заявив, що в терориста не має проблем з психічним здоров'ям.