В Луцке мужчина, который называет себя "Максим Плохой" в течение нескольких часов держит 20 человек в заложниках. Террорист не соглашается даже передать воду пассажирам захваченного автобуса.

Об этом в эфире 24 канала сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"К сожалению, этот человек пока отказывается передавать даже воду для людей, которые уже 4 часа находятся на палящем солнце", – рассказал он.

Требования, которые выдвинул террорист

Антон Геращенко рассказал, что этот человек выставлял требования относительно того, чтобы больше людей узнали о захвате автобуса.

"Максим Плохой" требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в ютюбе заявления о том, что именно они – террористы в законе. В его списке людей, которые должны это сделать, такие: Филарет, Епифаний, Онуфрий, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пинчук, Медведчук и Коломойский и другие.

Президент Владимир Зеленский, по требованию террориста, должен опубликовать видеообращение с текстом фильм "Земляне 2005 года". Смотреть всем.

Мы понимаем, что это лицо считает, что нужно сделать что-то, что он хочет. Но пока он не высказал таких потребностей, которые можно было бы выполнить, и которые были бы понятны,

– отметил заместитель министра МВД.

Также Антон Геращенко надеется, что действия полиции и СБУ приведут к тому, что в ходе переговоров этот человек освободит всех заложников и сдастся полиции.

"Мы надеемся именно на такой вариант. Главное – это переговоры", – отметил он.

Что известно о захвате заложников в Луцке

Злоумышленник позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса. Он пригрозил, что взорвет транспорт. И отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.

СМИ выяснили настоящее имя Луцкого террориста: Кривош Максим Степанович. Мужчина дважды судим и находился на психиатрическом лечении. Был осужден по статьям грабеж, разбой, незаконное владение оружием.

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