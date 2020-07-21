В Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с людьми. Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк отметил, что Арсен Аваков уже вылетел в Луцк и призвал не выходить без лишней надобности на улицы города.

Ситуация в Луцке

"Буквально недавно министр внутренних дел Арсен Аваков лично вылетел на место происшествия, чтобы координировать работу подразделений МВД в Луцке", – отметил Шкиряк в эфире 24 каналу.

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Сейчас центр Луцка окружен подразделениями МВД, Нацполиции и Нацгвардии. Правоохранители пытаются установить постоянный контакт с террористом, чтобы как можно быстрее освободить людей.

По словам Шкиряка, сначала мужчина находился на контакте, но сейчас воздерживается от комментариев. Поэтому они ждут непосредственно прибытия и указаний Авакова.

Мы просим и обращаемся к гражданам, которые там находятся, с пониманием относиться к мерам безопасности и действиям правоохранителей. Без лишней надобности не выходить на улицу и не покидать помещение,

– призвал Шкиряк.

Он добавил, что правонарушитель совершил несколько выстрелов, а также выбросил гранату, которая, к счастью, не сдетонировала. Пострадавших нет.

О требованиях мужчины

Также он отметил, что правоохранители установили его личность – это гражданин 1975 года рождения, уроженец РФ и сейчас гражданин Украины, который проживает в Луцке. Ранее он уже был судим.

"Сами требования мужчины достаточно сумбурные и размытые и пока непонятные. Сейчас важно сохранять спокойствие и холодный ум, чтобы защитить жизни людей", – отметил Шкиряк.

Какие требования выдвигает террорист? В твиттере этот мужчина поздравил всех с днем антисистемы и заявил, что "государство – это первый террорист".



Он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в ютюбе заявления о том, что именно они – террористы в законе.

Смотрите видео разговора с Зоряном Шкиряком: