У Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із людьми. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк зазначив, що Арсен Аваков вже вилетів до Луцька і закликав не виходити без зайвої потреби на вулиці міста.

Ситуація у Луцьку

"Буквально нещодавно міністр внутрішніх справ Арсен Аваков особисто вилетів на місце події, щоб координувати роботу підрозділів МВС у Луцьку", – зазначив Шкіряк в ефірі 24 каналу.

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Зараз центр Луцька оточений підрозділами МВС, Нацполіції та Нацгвардії. Правоохоронці намагаються встановити постійний контакт з терористом, щоб якомога швидше звільнити людей.

За словами Шкіряка, спершу чоловік виходив на контакт, але зараз утримується від коментарів. Тому вони чекають безпосередньо на прибуття та вказівки Авакова.

Ми просимо і звертаємось до громадян, які там перебувають, з розумінням ставитись до заходів безпеки і дій правоохоронців. Без зайвої потреби не виходити на вулицю та не покидати приміщення,

– закликав Шкіряк.

Він додав, що правопорушник здійснив кілька пострілів, а також викинув гранату, яка, на щастя, не здетонувала. Постраждалих немає.

Про вимоги чоловіка

Також він зазначив, що правоохоронці встановили його особу – це громадянин 1975 року народження, уродженець РФ і зараз громадянин України, який проживає у Луцьку. Раніше він вже був судимий.

"Самі вимоги чоловіка досить сумбурні та розмиті і поки що незрозумілі. Зараз важливо зберігати спокій та холодний розум, щоб захистити життя людей", – зазначив Шкіряк.

Які вимоги висуває терорист?

У твіттері цей чоловік привітав усіх з днем антисистеми і заявив, що "держава – це перший терорист".



Він вимагає, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в ютюбі заяви про те, що саме вони – терористи в законі.

Дивіться відео розмови з Зоряном Шкіряком:

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