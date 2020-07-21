Головне – зберегти життя людей, – радник Авакова про ситуацію із захопленням заручників в Луцьку
У Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із людьми. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк зазначив, що Арсен Аваков вже вилетів до Луцька і закликав не виходити без зайвої потреби на вулиці міста.
Ситуація у Луцьку
"Буквально нещодавно міністр внутрішніх справ Арсен Аваков особисто вилетів на місце події, щоб координувати роботу підрозділів МВС у Луцьку", – зазначив Шкіряк в ефірі 24 каналу.
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Зараз центр Луцька оточений підрозділами МВС, Нацполіції та Нацгвардії. Правоохоронці намагаються встановити постійний контакт з терористом, щоб якомога швидше звільнити людей.
За словами Шкіряка, спершу чоловік виходив на контакт, але зараз утримується від коментарів. Тому вони чекають безпосередньо на прибуття та вказівки Авакова.
Ми просимо і звертаємось до громадян, які там перебувають, з розумінням ставитись до заходів безпеки і дій правоохоронців. Без зайвої потреби не виходити на вулицю та не покидати приміщення,
– закликав Шкіряк.
Він додав, що правопорушник здійснив кілька пострілів, а також викинув гранату, яка, на щастя, не здетонувала. Постраждалих немає.
Про вимоги чоловіка
Також він зазначив, що правоохоронці встановили його особу – це громадянин 1975 року народження, уродженець РФ і зараз громадянин України, який проживає у Луцьку. Раніше він вже був судимий.
"Самі вимоги чоловіка досить сумбурні та розмиті і поки що незрозумілі. Зараз важливо зберігати спокій та холодний розум, щоб захистити життя людей", – зазначив Шкіряк.
Які вимоги висуває терорист?
У твіттері цей чоловік привітав усіх з днем антисистеми і заявив, що "держава – це перший терорист".
Він вимагає, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в ютюбі заяви про те, що саме вони – терористи в законі.
Дивіться відео розмови з Зоряном Шкіряком:
Захоплення заручників в Луцьку: що відомо
- Вранці у вівторок, 21 липня, невідомий чоловік захопив автобус із пасажирами в центрі Луцька.
- За даними очевидців, на місці події лунали постріли. А на фото видно пошкоджені вікна в автобусі. Згодом поліція повідомила, що чоловік здійснив два постріли в бік правоохоронців, після чого кинув в них гранату. Вона, на щастя, не вибухнула.
- Поки правоохоронці не знають, яку кількість заручників захопив зловмисник. Їх може бути від 10 до 20.
- Чоловік зазначив, що у нього є гранати й інша автоматична зброя.
- Згодом місцеві ЗМІ оприлюднили вимоги терориста. Він вимагає, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в ютюбі заяви про те, що саме вони – терористи в законі.
- Він також заявив про захоплення заручників і в іншому районі Луцька, а також про вибухівку в ще одному людному місці міста.
- Після цього чоловік, який називає себе Максим Плохой, почав писати в твіттер свої вимоги та повідомлення.