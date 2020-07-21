Захоплення людей в Луцьку: терорист відмовляється передати воду людям
У Луцьку чоловік, який називає себе "Максим Плохой" протягом декількох годин тримає 20 людей в заручниках. Терорист не погоджується навіть передати воду пасажирам захопленого автобуса.
Про це в ефірі 24 каналу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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"На жаль, ця особа поки відмовляється передавати навіть воду для людей, які вже 4 години перебувають на палючому сонці", – розповів він.
Вимоги, які висунув терорист
Антон Геращенко розповів, що ця людина виставляла вимоги щодо того, аби чимбільше людей дізналися про захоплення автобусу.
- "Максим Плохой" вимагає, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в ютюбі заяви про те, що саме вони – терористи в законі. У його списку людей, що мають це зробити, такі прізвища: Філарет, Епіфаній, Онуфрій, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пінчук, Медведчук і Коломойський та інші.
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Президент Володимир Зеленський, за вимогою терориста, має опублікувати відеозвернення з текстом фільм "Земляни 2005 року". Дивитися усім.
Ми розуміємо, що ця особа вважає, що потрібно зробити щось, що він хоче. Але поки він не виявив таких потреб, які можна було б виконати, і які були б зрозумілі,
– зазначив заступник міністра МВС.
Також Антон Геращенко сподівається, що дії поліції і СБУ призведуть до того, що в ході перемовин ця особа звільнить всіх заручників і здасться поліції.
"Ми сподіваємося саме на такий варіант.Головне – це перемовини", – зазначив він.
Що відомо про захоплення заручників у Луцьку
- Зловмисник зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса. Він пригрозив, що підірве транспорт. І зазначив, що в нього є гранати та інша зброя.
- ЗМІ з'ясували справнє ім'я луцького терориста Кривош Максим Степанович. Чоловік двічі судимий та перебував на психіатричному лікуванні. Був засуджений за статтями грабіж, розбій, незаконне володіння зброєю.
Трансляці 24 каналу з місця події: відео