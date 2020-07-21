У Луцьку чоловік, який називає себе "Максим Плохой" протягом декількох годин тримає 20 людей в заручниках. Терорист не погоджується навіть передати воду пасажирам захопленого автобуса.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"На жаль, ця особа поки відмовляється передавати навіть воду для людей, які вже 4 години перебувають на палючому сонці", – розповів він.

Вимоги, які висунув терорист

Антон Геращенко розповів, що ця людина виставляла вимоги щодо того, аби чимбільше людей дізналися про захоплення автобусу.

"Максим Плохой" вимагає, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в ютюбі заяви про те, що саме вони – терористи в законі. У його списку людей, що мають це зробити, такі прізвища: Філарет, Епіфаній, Онуфрій, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пінчук, Медведчук і Коломойський та інші.

Президент Володимир Зеленський, за вимогою терориста, має опублікувати відеозвернення з текстом фільм "Земляни 2005 року". Дивитися усім.

Ми розуміємо, що ця особа вважає, що потрібно зробити щось, що він хоче. Але поки він не виявив таких потреб, які можна було б виконати, і які були б зрозумілі,

– зазначив заступник міністра МВС.

Також Антон Геращенко сподівається, що дії поліції і СБУ призведуть до того, що в ході перемовин ця особа звільнить всіх заручників і здасться поліції.

"Ми сподіваємося саме на такий варіант.Головне – це перемовини", – зазначив він.

Що відомо про захоплення заручників у Луцьку

Зловмисник зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса. Він пригрозив, що підірве транспорт. І зазначив, що в нього є гранати та інша зброя.

ЗМІ з'ясували справнє ім'я луцького терориста Кривош Максим Степанович. Чоловік двічі судимий та перебував на психіатричному лікуванні. Був засуджений за статтями грабіж, розбій, незаконне володіння зброєю.

Трансляці 24 каналу з місця події: відео