Надо иметь господство в Черном море, – Резников оценил риски захвата Одессы оккупантами

Украинские защитники лишили российских оккупантов господства в Черном море. Поэтому сейчас нет риска захвата Одессы и региона.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции, информирует 24 Канал. По его словам, на левобережных территориях юга Украины ситуация более напряженная.

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Резников оценил риски захвата Одессы

Как рассказал министр, для того, чтобы был риск захвата Одессы и региона в целом, России нужно иметь господство в Черном море.

Но мы лишили их этой возможности. В частности после успешного применения наших украинских "Нептунов", когда по известному всем адресу крейсер "Москва" пошел ко дну. Плюс несут службу противокорабельные комплексы "Гарпун", поэтому подойти с моря в Одессу у них я не вижу никакого шанса,

– заявил Резников.

К тому же у оккупантов не получилось подойти по суше в прошлый раз, а сейчас благодаря ВСУ захватчики отброшены на левый берег Днепра, который сам по себе с разрушенными мостами и переправами является мощным природным защитным барьером.

"Что касается левобережных территорий юга Украины, там группировка врага имеет возможность пополнения и вооружением, и техникой, и людьми, поэтому там, конечно, ситуация более напряженная", – подчеркнул министр обороны.

Во время новой атаки над Одесщиной сбили 4 "Шахида"

10 февраля в областной военной администрации региона рассказали, что Воздушным силам удалось сбить четыре "Шахида". Таким образом глава ОВА Максим Марченко поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, которые всегда на страже украинского неба и в очередной раз засвидетельствовали свой профессионализм.

Кстати, позже в ОК "Юг" сообщили, что ВСУ ликвидировали 2 дрона-камикадзе над морем вблизи Одесщины. В то же время 3 БПЛА были ликвидированы над Николаевщиной.