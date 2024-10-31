Стоит понимать, что когда мы говорим об опасности для Запорожья, то говорится о восточном фланге Запорожского направления. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, объяснив, что это участок Угледара, то есть составляющая восточного наступления.

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Какие угрозы могут возникнуть на фронте

Севернее противник завершает свое движение на Селидово, что создает сложности для ВСУ. А южнее уже прорвался к Кураховскому водохранилищу и таким образом "разрезал" нашу группировку сил на юго-востоке на два участка: северный и южный.

Северный – между Покровским и Кураховским выступом, а южный, который ограничен наступательными движениями противника с Угледарского направления, – от захваченного Угледара на север.

Ситуация в Донецкой области: смотрите на карте

"Это очень серьезный успех для врага, потому что он фактически ограничил наши маневры, разбив линию фронта на отдельные участки. Теперь россиянам проще продвигаться. Скорее всего, основные усилия в ближайшее время будут сконцентрированы на юг от Покровского направления", – подчеркнул Павел Лакийчук.

Вероятно, оккупанты с одной стороны будут пытаться срезать участок между Курахово и Покровском. А с другой будут двигаться на Времовском направлении – это граница Донецкой и Запорожской областей. Такие попытки уже фиксируют. То есть враг всеми силами пытается закрепить успех, который, к сожалению, получил после захвата Угледара.

"Думаю, основные усилия все-таки будут сосредоточены севернее. Судя по маневру россиян, которые когда-то перебрасывали наиболее подготовленные подразделения с Покровского направления на Селидово, то сейчас они снова возвращаются на Покровск. Там главная опасность", – подытожил Павел Лакийчук.