Захват заложников в Луцке: FM-вещание в городе выключили
В Луцке 21 июля Максим Кривош (Плохой) захватил автобус с заложниками. Поэтому энергетики выключили FM-вещание в городе.
Об этом "Суспільному" сообщил член правления НОТУ по радиовещанию Дмитрий Хоркин.
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По его словам, FM-передатчики на башне обесточены. Хотя именно радио работает, ведь сигнал выдается.
В филиале Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения сообщили, что часть города, где террорист захватил людей, было обесточено.
По области был перерыв в вещании из-за того, что в полдень террорист захватил автобус и это происходило прямо возле станции (передачи – 24 канал). Поэтому энергетики обесточивали эту часть города,
– говорится в сообщении.
Также добавили, что на территории области вещание каналов и FM-радиостанций уже возобновили, вскоре они заработают и в городе.
Захват заложников в Луцке: что известно
- 21 июля утром террорист, назвавший себя Максимом Плохим, позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- Он пригрозил его взорвать, отметив, что у него есть гранаты и другое оружие.
- В автобусе около 20 человек. Точных данных о количестве захваченных людей пока нет.
- Террорист называет себя Максим Плохим, но СМИ выяснили, что настоящее его имя Кривош Максим Степанович.
- По информации правоохранителей, террорист был дважды заключен и в целом был осужден на около 10 лет тюрьмы.
- В соцсетях он выдвинул свои требования: все топ-чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе".
- Арсен Аваков заявил, что у террориста нет проблем с психическим здоровьем.