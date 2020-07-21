В Луцке 21 июля Максим Кривош (Плохой) захватил автобус с заложниками. Поэтому энергетики выключили FM-вещание в городе.

Об этом "Суспільному" сообщил член правления НОТУ по радиовещанию Дмитрий Хоркин.

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По его словам, FM-передатчики на башне обесточены. Хотя именно радио работает, ведь сигнал выдается.

В филиале Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения сообщили, что часть города, где террорист захватил людей, было обесточено.

По области был перерыв в вещании из-за того, что в полдень террорист захватил автобус и это происходило прямо возле станции (передачи – 24 канал). Поэтому энергетики обесточивали эту часть города,

– говорится в сообщении.

Также добавили, что на территории области вещание каналов и FM-радиостанций уже возобновили, вскоре они заработают и в городе.

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