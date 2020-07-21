Захоплення заручників у Луцьку: FM-мовлення в місті вимкнули
У Луцьку 21 липня Максим Кривош (Плохой) захопив автобус із заручниками. Через це енергетики вимкнули FM-мовлення у місті.
Про це "Суспільному" повідомив член правління НСТУ з радіомовлення Дмитро Хоркін.
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За його словами, FM-передавачі на вежі знеструмлені. Хоча саме радіо працює, адже сигнал видається.
У філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення повідомили, що частину міста, де терорист захопив людей, було знеструмлено.
По області була перерва в мовленні через те, що в обідню пору терорист захопив автобус і це відбувалося просто біля станції (передавання – 24 канал). Через це енергетики знеструмлювали цю частину міста,
– йдеться у повідомлені.
Також додали, що на території області мовлення каналів та FM-радіостанцій вже поновили, незабаром вони запрацюють й у місті.
Захоплення заручників у Луцьку: головне
- Терорист 21 липня вранці сам зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса.
- Він пригрозив його підірвати. Чоловік зазначив, що у нього є гранати й інша зброя.
- За попередньою інформацією, в автобусі близько 20 людей. Точних даних про кількість захоплених людей наразі немає.
- Терорист називає себе Максим Плохим, але його справжнє його ім'я Кривош Максим Степанович.
- За інформацією правоохоронців, терорист був двічі ув'язнений і загалом був засуджений на близько 10 років в'язниці.
- У соцмережах він висунув свої вимоги: усі топ чиновники України, релігійні і політичні діячі мають оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі".
- Арсен Аваков заявив, що в терориста не має проблем з психічним здоров'ям.