У Луцьку 21 липня Максим Кривош (Плохой) захопив автобус із заручниками. Через це енергетики вимкнули FM-мовлення у місті.

Про це "Суспільному" повідомив член правління НСТУ з радіомовлення Дмитро Хоркін.

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За його словами, FM-передавачі на вежі знеструмлені. Хоча саме радіо працює, адже сигнал видається.

У філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення повідомили, що частину міста, де терорист захопив людей, було знеструмлено.

По області була перерва в мовленні через те, що в обідню пору терорист захопив автобус і це відбувалося просто біля станції (передавання – 24 канал). Через це енергетики знеструмлювали цю частину міста,

– йдеться у повідомлені.

Також додали, що на території області мовлення каналів та FM-радіостанцій вже поновили, незабаром вони запрацюють й у місті.

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