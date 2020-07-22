Захват заложников в Луцке: террорист может избежать пожизненного заключения
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что после задержания Максим Кривош обязательно должен пройти психиатрическую проверку. В то же время чиновник отметил, что террорист может избежать пожизненного заключения.
Все время переговоров, которые начались в 9:22 и длились более 12 часов, их целью было убедить мужчину сдаться. Об этом Геращенко рассказал в эфире NewsOne.
К слову Зоозащитник и дважды судимый: что известно о террористе, который захватил заложников в Луцке
Дальше его ждет обычная судебная процедура, его задержат по решению суда. Очевидно, это будет содержание под стражей без альтернативы. Его обвиняют в террористическом акте с захватом заложников,
– подчеркнул заместитель главы МВД.
В то же время он отметил, что Максим Кривош может избежать пожизненного заключения. В Уголовном кодексе Украины статья о терроризме предусматривает высшую меру наказания в случае, если есть жертвы. На этот раз смертей, к счастью, удалось избежать.
Кроме того, у Антона Геращенко спросили, как, по его мнению, видеообращение Владимира Зеленского повлияло на решение террориста. Чиновник выразил убеждение, что между этими двумя событиями есть связь.
Захват маршрутки с заложниками в Луцке: кратко
- Утром 21 июля мужчина по имени Максим Кривош захватил в центре Луцка маршрутку с 13 заложниками. Он сам позвонил в полицию и заявил, что у него с собой взрывчатка и стрелковое оружие.
- Сам террорист, называющий себя Максимом Плохим, позиционирует себя "антисистемщиком". Он заявляет, что государство отбирает у людей свободу.
- Его основное требование – чтобы Владимир Зеленский, ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе".
- Первыми договоренностями, которых удалось достичь, была передача воды заложникам в автобус. Это сделал заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль.
- Впоследствии он просил передать ему ребенка, который находился в захваченном автобусе. Впрочем, в ответ полицейский услышал лишь выстрелы.
- Ближе к вечеру террорист отпустил первых трех заложников – пенсионерку, беременную женщину и несовершеннолетнего мальчика.
- В ответ Владимир Зеленский выполнил требование – в соцсетях рекомендовал посмотреть фильм "Земляне" 2005 года. Однако впоследствии он удалил видео.