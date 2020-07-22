Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что после задержания Максим Кривош обязательно должен пройти психиатрическую проверку. В то же время чиновник отметил, что террорист может избежать пожизненного заключения.

Все время переговоров, которые начались в 9:22 и длились более 12 часов, их целью было убедить мужчину сдаться. Об этом Геращенко рассказал в эфире NewsOne.

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Дальше его ждет обычная судебная процедура, его задержат по решению суда. Очевидно, это будет содержание под стражей без альтернативы. Его обвиняют в террористическом акте с захватом заложников,

– подчеркнул заместитель главы МВД.

В то же время он отметил, что Максим Кривош может избежать пожизненного заключения. В Уголовном кодексе Украины статья о терроризме предусматривает высшую меру наказания в случае, если есть жертвы. На этот раз смертей, к счастью, удалось избежать.

Кроме того, у Антона Геращенко спросили, как, по его мнению, видеообращение Владимира Зеленского повлияло на решение террориста. Чиновник выразил убеждение, что между этими двумя событиями есть связь.

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