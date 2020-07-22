Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що після затримання Максим Кривош обов'язково має пройти психіатричну перевірку. Водночас урядовець зауважив, що терорист може уникнути довічного ув'язнення.

Увесь час переговорів, які почалися о 9:22 й тривали понад 12 годин, їхньою метою було переконати чоловіка здатися. Про це Геращенко розповів в ефірі NewsOne.

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Далі на нього чекає звичайна судова процедура, його затримають за рішенням суду. Очевидно, це буде тримання під вартою без альтернативи. Його звинувачують у терористичному акті з захопленням заручників,

– підкреслив заступник глави МВС.

Водночас він зауважив, що Максим Кривош може уникнути довічного ув'язнення. У Кримінальному кодексі України стаття про тероризм передбачає найвищу міру покарання у разі, якщо є жертви. Цього разу смертей, на щастя, вдалося уникнути.

Крім того, в Антона Геращенка запитали, чи, на його думку, відеозвернення Володимира Зеленського вплинуло на рішення терориста. Урядовець висловив переконання, що між цими двома подіями є зв'язок.

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