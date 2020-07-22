Захоплення заручників у Луцьку: терорист може уникнути довічного ув'язнення
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що після затримання Максим Кривош обов'язково має пройти психіатричну перевірку. Водночас урядовець зауважив, що терорист може уникнути довічного ув'язнення.
Увесь час переговорів, які почалися о 9:22 й тривали понад 12 годин, їхньою метою було переконати чоловіка здатися. Про це Геращенко розповів в ефірі NewsOne.
До слова Зоозахисник і двічі судимий: що відомо про терориста, який захопив заручників у Луцьку
Далі на нього чекає звичайна судова процедура, його затримають за рішенням суду. Очевидно, це буде тримання під вартою без альтернативи. Його звинувачують у терористичному акті з захопленням заручників,
– підкреслив заступник глави МВС.
Водночас він зауважив, що Максим Кривош може уникнути довічного ув'язнення. У Кримінальному кодексі України стаття про тероризм передбачає найвищу міру покарання у разі, якщо є жертви. Цього разу смертей, на щастя, вдалося уникнути.
Крім того, в Антона Геращенка запитали, чи, на його думку, відеозвернення Володимира Зеленського вплинуло на рішення терориста. Урядовець висловив переконання, що між цими двома подіями є зв'язок.
Захоплення маршрутки з заручниками в Луцьку: коротко
- Зранку 21 липня чоловік на ім'я Максим Кривош захопив у центрі Луцька маршрутку з 13 заручниками. Він сам зателефонував у поліцію й заявив, що має з собою вибухівку й стрілецьку зброю.
- Сам терорист, який називає себе "Максимом Плохим", позиціонує себе "антисистемником". Він заявляє, що держава відбирає у людей свободу.
- Його ключова вимога – аби Володимир Зеленський, ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі".
- Першими домовленостями, яких вдалося досягнути, була передача води заручникам в автобус. Це зробив заступник голови Нацполіції Євген Коваль.
- Згодом він просив передати йому дитину, яка є в захопленому автобусі. Втім у відповідь поліцейський почув лише постріли.
- Ближче до вечора терорист відпустив перших трьох заручників – пенсіонерку, вагітну жінку й неповнолітнього хлопця.
- У відповідь Володимир Зеленський виконав вимогу – у соцмережах рекомендував переглянути фільм "Земляни" 2005 року. Однак згодом він видалив відео.