В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками, и продолжает удерживать людей в течение нескольких часов. Во время прямого эфира прозвучали выстрелы с места захвата.

Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист Максим Благоверный, который находится на месте событий.

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По его словам, пока неизвестно, это был взрыв или выстрелы.

Сейчас возле места происшествия много автомобилей. Все въезды и выезды перекрыты. Люди должны обходить центр города.

Также он добавил, что по непроверенной нформации, одна женщина около 10 утра связывалась со своей подругой и сказала, что у террориста много взрывчатки.

Что известно о захвате заложников в Луцке

Злоумышленник позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса. Он пригрозил, что взорвет транспорт. И отметил, что у него есть гранаты и другое оружие.

СМИ выяснили исправно имя луцкого террориста Кривош Максим Степанович. Мужчина дважды судим и находился на психиатрическом лечении.

Выстрелы во время прямого эфира: видео

