У Луцьку чоловік захопив автобус із заручниками, і продовжує тримати людей протягом декількох годин. Під час прямого ефіру пролунали вистріли з місця захоплення.

Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст Максим Благовірний, який перебуває на місці подій.

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За його словами, наразі невідомо, це був вибух чи постріли.

Наразі біля місця події є багато автомобілів. Всі в'їзди і виїзди перекриті. Люди мають обходити центр міста.

Також додав, що за неперевіреною нформацією, одна жінка близько 10 ранку зв'язувалась зі своєю подругою, і розповіла, що в терориста багато вибухівки.

За неперевіреною нформацією, терорист у Луцьку на вулиці Львівській.

Які вимоги висунув терорист

"Максим Плохой" вимагає, аби глави судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записали і виклали в ютюбі заяви про те, що саме вони – терористи в законі. У його списку людей, що мають це зробити, такі прізвища: Філарет, Епіфаній, Онуфрій, Шевчук, Аваков, Порошенко, Пінчук, Медведчук і Коломойський та інші.

Президент Володимир Зеленський, за вимогою терориста, має опублікувати відеозвернення з текстом фільм "Земляни 2005 року". Дивитися усім.

Що відомо про захоплення заручників у Луцьку

Зловмисник зателефонував до поліції та повідомив, що взяв у заручники пасажирів рейсового автобуса. Він пригрозив, що підірве транспорт. І зазначив, що в нього є гранати та інша зброя.

ЗМІ з'ясували справнє ім'я луцького терориста К ривош Максим Степанович. Чоловік двічі судимий та перебував на психіатричному лікуванні.

​Постріли під час прямого ефіру: відео