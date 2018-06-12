Захват заложников в Париже: мужчина облил людей бензином, двоим удалось сбежать

Во вторник, 12 июня, неизвестный взял в заложники троих людей в здании в северном районе Парижа. Мужчина, захвативший заложников, вошел в здание примерно в 16 часов по местному времени под видом курьера доставки еды.

Как сообщает РБК, злоумышленник облил заложников бензином и пригрозил убить их. Также у него есть письмо, которое он хотел бы передать иранскому послу.

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Издание сообщает, что по словам злоумышленника, у него есть вооруженный сообщник за пределами здания.

Смогли убежать мужчина, которого злоумышленник ранил, и беременная женщина. Женщина находится в состоянии шока. Ей оказывают помощь работники скорой медицинской помощи на месте происшествия,

– говорится в сообщении.

Власти города будут вести переговоры с преступником. Речь о терактах пока не идет.

Местные СМИ сообщают о том, что к месту захвата заложников в Париже подгоняют робота – для разминирования взрывных устройств.

На место инцидента прибыли пожарные.

Des pompiers arrivent sur le périmètre bouclé

Un robot démineur est sur place @Le_Figaro #paris10 pic.twitter.com/lqNYIqBVNs — Valentine Arama (@AramaValentine) 12 червня 2018 р.

Напомним, об инциденте стало известно вечером 12 июня. Мужчина вместе с заложниками забаррикадировался в одном из зданий 10-го округа Парижа на улице Petites-Écuries около 16.00. Полиция Парижа начала спецоперацию, в которой принимают участие и спецназовцы. Указанный район перекрыт.