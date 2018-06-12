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Захоплення заручників у Парижі: чоловік облив людей бензином, двом вдалося втекти

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Захоплення заручників у Парижі 12 червня
Захоплення заручників у Парижі 12 червня / Фото із соцмереж

У вівторок, 12 червня, невідомий взяв у заручники трьох осіб в будівлі в північному районі Парижу. Чоловік, який захопив заручників, увійшов в будівлю приблизно о 16 годині за місцевим часом під виглядом кур'єра доставки їжі.

Як повідомляє РБК, зловмисник облив заручників бензином і пригрозив убити їх. Також у нього є лист, який він хотів би передати іранському послу.

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Видання повідомляє, що за словами зловмисника, у нього є озброєний спільник за межами будівлі.

Змогли втекти чоловік, якого зловмисник поранив, та вагітна жінка. Жінка перебуває у стані шоку. Їй надають допомогу працівники швидкої медичної допомоги на місці події,
– йдеться у повідомленні.

Влада міста вестиме переговори із злочинцем. Мови про теракти поки не йде.

Місцеві ЗМІ повідомляють про те, що до місця захоплення заручників в Парижі підганяють робота – для розмінування вибухових пристроїв.

На місце інциденту прибули пожежники.

Нагадаємо, про інцидент стало відомо ввечері 12 червня. Чоловік разом з заручниками забарикадувався в одній з будівель 10-го округу Парижа на вулиці Petites-Écuries близько 16.00. Поліція Парижа розпочала спецоперацію, в якій беруть участь і спецпризначенці. Зазначений район перекритий.

Теги: Новини Франції заручники
Джерело: 24 Канал
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