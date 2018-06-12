Захват заложников в Париже: злоумышленник задержан
В Париже полиция задержала злоумышленника, который взял в заложники трех человек. Сейчас жизни заложников ничего не угрожает.
Об этом сообщила в Twitter мэр Парижа Энн Идальго.
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"Злоумышленник был арестован. Заложники в безопасности. Спасибо всем полицейским и силовикам, которые еще раз продемонстрировали свой профессионализм", – написала она.
Напомним, об инциденте стало известно вечером 12 июня. Мужчина вместе с заложниками забаррикадировался в одном из зданий 10-го округа Парижа на улице Petites-Écuries около 16.00 часов. Сообщалось, что злоумышленник облил бензином заложников. Полиция Парижа начала спецоперацию, в которой принимали участие и спецназовцы. Указанный район был перекрыт.