Захват заложников в Париже: злоумышленник задержан

В Париже полиция задержала злоумышленника, который взял в заложники трех человек. Сейчас жизни заложников ничего не угрожает.

Об этом сообщила в Twitter мэр Парижа Энн Идальго.

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"Злоумышленник был арестован. Заложники в безопасности. Спасибо всем полицейским и силовикам, которые еще раз продемонстрировали свой профессионализм", – написала она.

La prise d'otage rue des Petites écuries est terminée. L'individu a été interpellé. Les otages sont sains et saufs. J'adresse mes sincères remerciements aux forces de police et de secours, qui ont une fois encore démontré leur sang-froid et leur professionnalisme. #Paris10 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 12 червня 2018 р.

Напомним, об инциденте стало известно вечером 12 июня. Мужчина вместе с заложниками забаррикадировался в одном из зданий 10-го округа Парижа на улице Petites-Écuries около 16.00 часов. Сообщалось, что злоумышленник облил бензином заложников. Полиция Парижа начала спецоперацию, в которой принимали участие и спецназовцы. Указанный район был перекрыт.