Захоплення заручників у Парижі: зловмисника затримано

У Парижі поліція затримала зловмисника, який взяв у заручники трьох людей. Наразі життю заручників нічого не загрожує.

Про це повідомила у Twitter мер Парижа Енн Ідальго.

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"Зловмисник був арештований. Заручники в безпеці. Щиро дякую всім поліцейським і силовикам, які ще раз продемонстрували свою професіоналізм", – написала вона.

La prise d'otage rue des Petites écuries est terminée. L'individu a été interpellé. Les otages sont sains et saufs. J'adresse mes sincères remerciements aux forces de police et de secours, qui ont une fois encore démontré leur sang-froid et leur professionnalisme. #Paris10 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 12 червня 2018 р.

Нагадаємо, про інцидент стало відомо ввечері 12 червня. Чоловік разом з заручниками забарикадувався в одній з будівель 10-го округу Парижа на вулиці Petites-Écuries близько 16.00 години. Повідомлялося, що зловмисник облив бензином заручників. Поліція Парижа розпочала спецоперацію, в якій брала участь і спецпризначенці. Зазначений район був перекритий.