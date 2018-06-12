Захоплення заручників у Парижі: зловмисника затримано
У Парижі поліція затримала зловмисника, який взяв у заручники трьох людей. Наразі життю заручників нічого не загрожує.
Про це повідомила у Twitter мер Парижа Енн Ідальго.
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"Зловмисник був арештований. Заручники в безпеці. Щиро дякую всім поліцейським і силовикам, які ще раз продемонстрували свою професіоналізм", – написала вона.
Нагадаємо, про інцидент стало відомо ввечері 12 червня. Чоловік разом з заручниками забарикадувався в одній з будівель 10-го округу Парижа на вулиці Petites-Écuries близько 16.00 години. Повідомлялося, що зловмисник облив бензином заручників. Поліція Парижа розпочала спецоперацію, в якій брала участь і спецпризначенці. Зазначений район був перекритий.
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