На видео, опубликованном в телеграм-канале "Доказательства преступлений РФ" можно увидеть вражеский танк, в который попали наши военные. Один из вражеских солдат на камеру начал жаловаться, что ж такое произошло.

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Танк обстреляли, пока остальные оккупанты были в укрытии

Российский военный рассказал, что часть бойцов ночью охраняли танк. Остальные же находились в укрытии.

Услышали обстрел, то ли минометов, то ли "Градов". Точно непонятно было. Подбегаем к танку, военнослужащие уже вылезают из танка. И видим, что наружные баки уже начали гореть,

– сказал он.

Пока оккупанты спали, в их танк попали украинские военные:

Оккупант отметил, что украинские военные попали именно в бак. Гусеницу не повредили, поэтому боевая машина уцелела и может передвигаться.

Сами же русские военные ночью прятались рядом с магазином, жилыми домами и школой.

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