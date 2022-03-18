На відео, яке опубліковане на телеграм-каналі "Докази злочинів РФ", можна побачити ворожий танк, в який поцілили наші військові. Один із ворожих солдатів на камеру почав бідкатися, що ж таке сталося.

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Танк обстріляли, поки решта окупантів були в укритті

Російський військовий розповів, що частина бійців вночі охороняли танк. Решта ж перебували в укритті.

Почули обстріл, чи то мінометів, чи то "Граду". Точно не зрозуміло було. Підбігаємо до танку, військовослужбовці вже вилазять з танка. І бачимо, що зовнішні баки вже почали горіти,

– сказав він.

Поки окупанти спали, в їхній танк влучили українські військові:

Окупант зазначив, що українські військові влучили саме в бак. Натомість гусеницю не пошкодили, тож бойова машина вціліла та може пересуватися.

Самі ж російські військові вночі переховувалися поруч із магазином, житловими домами та школою.

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