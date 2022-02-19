С таким заявлением выступил главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный. Он подчеркнул, что подразделения Объединенных сил не осуществляли никаких обстрелов из артиллерийских систем ни в сторону оккупированных территорий, ни в сторону России.

Важно Мы не стреляем, – в ООС и МИД опровергли фейки россиян о снарядах в Ростовской области

Российская пропаганда работает

Залужный отметил, что сообщение о разрывах якобы украинского реактивного снаряда от РСЗО "Град" и 122 мм снаряда в Ростовской области – фейковые.

Россияне распространяют "сенсационные сообщения", используя подготовленные фейки с 2014 года.

Оккупанты сами подрывают инфраструктуру

Главнокомандующий заявил, что артиллерийские подразделения ООС находятся в районах отвода на расстоянии более 21 километра от линии соприкосновения. Это превышает максимальную дальность стрельбы реактивных систем залпового огня "Град" и 122-миллиметровых пушек.

Захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях, осуществляют хаотичные обстрелы населенных пунктов и сознательно продуцируют лживые сообщения,

– заметил Залужный.

Что известно о фейках россиян

Российские СМИ 19 февраля распространили информацию, что в Ростовскую область прилетели 2 снаряда. Убеждали, будто это украинские "Грады".

Утверждали, якобы в Тарасовском районе около 4:00 утра снаряд упал в 300 метрах от жилого дома. Также были сообщения, якобы другой попал в дом на хуторе в Станице Митякинской. Следственный комитет России даже возбудил уголовное дело.

Российские пропагандисты даже распространяют фото и видео разрушенных домов.

Это украинские снаряды

Однако в Министерстве иностранных дел Украины отметили: Украина не стреляет. Дмитрий Кулеба отметил, что эскалация – это последнее в чем мы заинтересованы, поэтому это не украинские снаряды.

Президент Владимир Зеленский подтвердил эту информацию, назвав фейки россиян циничной провокацией.

К теме – Провокация и чистая ложь, цинизм, – Зеленский о "снарядах в Ростовской области":

Текст поста Валерия Залужного:

Российская пропаганда продолжает распространять фейки, обвиняя Вооруженные Силы Украины и нагнетая ситуацию. Так, российские СМИ сегодня опубликовали информацию о якобы обстрелах со стороны Украины территорий рядом с населенными пунктами Ростовской области.

Подразделения Объединенных сил не осуществляли никаких обстрелов из артиллерийских систем ни оккупированных территорий, ни территории РФ.

Информация, которая активно распространяется в российских СМИ о якобы обстрелах территории Ростовской области Вооруженными силами Украины, является откровенной ложью и провокацией. Ведь для создания "сенсационных сообщений" оккупанты используют подготовленные и обнародованные ими фейки еще в 2014 году.

В частности, "фейковым" является сообщение о разрывах якобы украинского реактивного снаряда от РСЗО "Град" и 122 мм снаряда в Ростовской области.

Стоит отметить, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода на расстоянии свыше 21 км от линии соприкосновения, что превышает максимальную дальность стрельбы реактивных систем залпового огня "Град" и 122-мм пушки, которые есть на вооружении ВС Украины.

Следовательно, при отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами взрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях, совершают хаотичные обстрелы населенных пунктов и сознательно продуцируют лживые сообщения.