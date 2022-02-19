Такое заявление Зеленский сделал во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает 24 канал.
Важно Зеленский заявил о созыве государств-гарантов Будапештского меморандума и Совбеза ООН
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Владимир Зеленский прокомментировал информацию о "снарядах в Ростовской области". Президент Украины подчеркнул, что все это ложь и провокация.
Такое заявление Зеленский сделал во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает 24 канал.
Важно Зеленский заявил о созыве государств-гарантов Будапештского меморандума и Совбеза ООН
Новость дополняется...