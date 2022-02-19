Таку заяву Зеленський зробив під час Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє 24 канал.
Важливо Зеленський заявив про скликання держав-гарантів Будапештського меморандуму і Радбезу ООН
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Володимир Зеленський прокоментував інформацію про "снаряди в Ростовській області". Президент України наголосив, що все це брехня та провокація.
Таку заяву Зеленський зробив під час Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє 24 канал.
Важливо Зеленський заявив про скликання держав-гарантів Будапештського меморандуму і Радбезу ООН
Новина доповнюється...