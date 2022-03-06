Захватить Киев без тотального уничтожения авиацией невозможно – ветеран войны Остальцев

Россия планировала "взять" Киев за один день, однако планы провалились, ведь Вооруженные силы Украины дают достойный отпор. У оккупантов нет никакого шанса захватить Киев.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал ветеран российско-украинской войны Леонид Остальцев. Он, как и большинство украинцев, верит в победу.

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"Взять Киев сегодня штурмом – я не вижу… Хотя я и не военный стратег велик, но у меня есть понимание, что захватить столицу без полного и тотального ее уничтожения авиацией – невозможно", – отметил Остальцев.

Почему поражение России неизбежно

Он заверил, что у россиян не хватит ни техники, ни людей.

Учитывая их моральный дух – это отдельная история. Им "наваливает" сейчас по всем фронтам,

– заявил ветеран.

Остальцев подчеркнул, что наша задача – помогать армии и беречь гражданских. "Это наш основной ресурс, наши люди, наши граждане", – подытожил он.

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