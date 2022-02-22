Об ОРДиЛО, как инструменте кремлевского шантажа, вероятной цели ограниченного военного удара по Украине, и перекидывании понтонного моста вблизи Припяти – в интервью сайту 24 канала рассказал руководитель секции Юго-Восточной Европы в New Geopolitics Research Network Игорь Федик.

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О новой тональности русских цимбал войны

Является ли заявление Путина о "геноциде на Донбассе" очередной попыткой найти повод для военного вторжения?

Для начала следует отметить, что Путину и его пропаганде не обязательно искать поводы. Они сами очень легко их создают. Имея в своем распоряжении немало разных заготовок, Кремль и его гибридные воины могут легко создавать разные провокации, фейки или поводы к тем или иным действиям в зависимости от обстоятельств.

Что касается заявления Путина о "геноциде на Донбассе", то эта заготовка, очевидно, была у Кремля уже давно. И вот теперь там приняли решение, что сейчас подходящий момент ее пустить в ход, как раз под приезд в Москву немецкого канцлера Олафа Шольца. Чтобы еще больше усилить эффект от нее, на следующий же день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по выявлению "массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса".

По своей сути заявление Путина и возбуждение дела российским следкомом ничем не отличаются от фейков вроде "распятого мальчика". В своем фейке о "массовых захоронениях" российская пропаганда намеренно делает упор на то, что это "тысячи мирных жителей, русскоязычных групп", что намерением является "уничтожение жителей Донбасса", а также что в погребениях есть "тела женщин всех возрастов".

Все это делается для того, чтобы сохранять высокий уровень нетерпимости и ненависти к Украине и украинцам среди российского населения, в частности военных. У последних, по планам Кремля, вообще не должно быть никаких сомнений, что их противник – это не "братский народ", а "нелюди", "фашисты" и "каратели".

То, что хозяин Кремля принял во внимание обращение Госдумы о необходимости признания ОРДЛО?

Он его уже использует для шантажа. Следует понимать, что без приказа Путина Дума никогда не приняла бы такого решения. Оно есть следствие "просьбы" сверху.

На самом деле, для признания или не признания "ЛДНР", российскому президенту не нужно было обращение депутатов. Шоу, которое было устроено в Думе по поводу признания "республик", нужно Путину только как инструмент давления на Украину и наших западных партнеров. Особенно Германию, которая очень близко к сердцу воспринимает все российские требования, прихоти и так далее.

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Другой стороной медали может стать новый виток эскалации. Ведь в конституциях так называемых "республик" записано, что их территория – это вся Донецкая и Луганская области. Соответственно, с признанием Путиным "ЛДНР" может начаться "война за восстановление их территориальной целостности". Не без помощи Москвы, конечно. Причем помощь эта будет включать в себя содействие как живой силой, так и военной техникой.

При этом Россия по-прежнему будет заявлять, что она здесь ни при чем, и для прекращения боевых действий и деэскалации нужно напрямую обращаться к руководству "республик". Параллельно в Москве будут уговаривать наших европейских партнеров, чтобы те давили на нас, принуждая к прямым переговорам с российскими марионетками.

Наше руководство действительно будет готово пойти на такое?

Примеры пробы почвы в этом направлении мы наблюдали уже неоднократно. Пока, к счастью для нас и к величайшему сожалению для Кремля, они заканчивались безрезультатно. Думаю, украинская власть прекрасно понимает, чем это все может закончиться для нее лично и для нашего государства. Да и гражданское общество наше постоянно ей об этом напоминает. Поэтому вряд ли кто-нибудь будет совершать хоть какие-то действия для движения в сторону переговоров с карманными так называемыми чиновниками ЛДНР.

О характере возможных военных действий против нас и шансах на их успех

Ограниченный военный удар, о котором говорил Микк Марана, будет попыткой восстановить "территориальную целостность "ЛДНР"?

Имеется в виду отнюдь не удар на Донбассе. Здесь речь скорее о Киеве. Но реальн ли он?

В заявлении говорится, что россияне будут пытаться избегать густонаселенных городов, потому что для их контроля понадобится большое количество войск. Они будут наносить удары по ключевым точкам в стране.

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Но, на данный момент, у россиян нет достаточно ресурса для захвата и содержания Киева.

Наша столица является большой урбанизированной зоной. Для ее захвата и удержания необходимо достаточно серьезное количество сил и средств – живой силы и военной техники. Учитывая, что Киев, как столица, является достаточно защищенным городом, авантюра с попыткой его захватить, будет стоить Кремлю очень дорого.

В Россию назад сразу же пойдет поток "груза 200". Кроме того, в столицу будут подходить подкрепления из других регионов нашей страны. Поэтому, удерживать его будет очень тяжело.

При этом не следует забывать, что таким образом Россия автоматически инициирует против себя "адские" санкции Запада, а также усиление политической, экономической и военной поддержки Украины.

Эксперт верит в поддержку Запада / Фото из личного архива

Как Вы оцениваете сообщение эстонской разведки о новой дате начала развертывания широкомасштабной российской атаки?

Что касается сообщения эстонцев, то здесь есть один любопытный момент. С одной стороны, они заявляют, что полномасштабная оккупация маловероятна, а с другой – говорят, что Россия будет готова начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.

В то же время наше военное руководство и эксперты сходятся на том, что сейчас российских сил и средств на украинских границах недостаточно для полномасштабного вторжения и захвата всей или значительной части Украины.

Более вероятны "сюрпризы" на Востоке, со стороны оккупированных территорий. Учитывая всю совокупность событий последних дней, следует ожидать каких-либо действий по этому направлению, а также продолжения российских "маневров" по блокированию Черного и Азовского Морей.

Кто и зачем перекинул понтонный мост недалеко от украинских границ в районе Припяти?

Мы знаем, что в настоящее время в Беларуси проходят совместные с российской стороной военные учения "Союзная Решимость-2022". Незадолго перед этим белорусы заявляли, что согласно легенде учений, военные будут преодолевать водное препятствие в районе, где как раз и стоит эта переправа. Кто возвел мост не столь важно. Здесь важен другой вопрос.

Если мост построен для учений и после 20 февраля, когда они завершатся, он будет демонтирован – это одно дело. Однако если он там останется и после учений, то здесь уже возникают определенные вопросы. Поэтому нам нужно наблюдать за тем, что будет происходить с понтонным мостом дальше: исчезнет ли он или нет.

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Организация, обнародовавшая эти спутниковые снимки, предполагает, что с северного направления будет осуществляться наступление с северной стороны на Киев через зону отчуждения.

Однако, сомневаюсь, в желании белорусских или российских военных передвигаться в сторону Украины через зону отчуждения, где есть немало участков с высоким уровнем радиации. Поэтому вряд ли кто-то из них хочет получить "хорошую" дозу облучения.

Во-вторых, специфика местности будет естественным препятствием для продвижения русских войск по этому направлению. Север Украины, в частности, в районе зоны отчуждения – это болотистая и лесистая местность, которая будет препятствовать не только быстрому, а вообще – передвижению бронетанковой и другой техники. Мы уже имели возможность видеть, как российские танки вязнут в черноземах Краснодарского края (смеется).

Как понимать заявление Путина о недостаточности обещания не принимать Украину в НАТО?

Путин хочет бумажных гарантий. Он прекрасно понимает разницу в подходах к международному праву в России и Западе. Это Россия может подписать документ, а затем нарушить его и совершить агрессию против другого государства-подписанта.

Запад, в отличие от Москвы, выполняет соглашения или договоренности, которые он подписывает. В Кремле это прекрасно понимают, поэтому обращаются к нему с требованием получения письменных гарантий о том, что Украину не будут принимать в НАТО. Другими словами, как говорил профессор Преображенский, Кремлю нужна от Запада "окончательная бумажка, фактическая, настоящая броня".

О рисках на внутриполитической кухне России

Может эскалация военного напряжения помочь снизить напряжение внутри России?

В определенной степени – да. Напряжение в российском обществе действительно есть. Не все так радужно, как рапортует пропаганда. Уровень жизни падает, уровень одобрения политики тоже.

Ни для кого не секрет, что "небольшая победоносная война" там рассматривается как один из способов поднятия рейтинга президента и консолидации российского общества вокруг него. Вновь начнется всплеск ура-патриотизма, скрепы и все прочее.

Недаром Сурков в своей прошлогодней статье "Куда девался хаос? Распаковка стабильности" написал о необходимости вынести за пределы России недовольство граждан на чужую территорию для того, чтобы это недовольство там успешно утилизировать. Кремль хорошо знает: если "выпустить пар" внутри страны, то начнутся те необратимые процессы, которые предшествовали коллапсу советской системы. Следовательно, социальное недовольство российских граждан нужно выносить куда-то подальше, или как говорит Сурков – "экспортировать для утилизации на чужой территории". Примеры такого экспорта смогла почувствовать в 2008 году Грузия, а начиная с 2014 года – и мы.

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Что подразумевают бывшие российские силовики, когда говорят, что война с Украиной может разорвать российское государство? Они намекают на высокие риски распада по примеру СССР?

Бывшие силовики лучше, чем кто-либо осведомлен и о реальном состоянии в войсках, об их боеготовности и моральном состоянии. И они тоже хорошо понимают, насколько дорого России может стоить военная авантюра Кремля против Украины. Гробы с российскими солдатами, которые будут возвращаться в Россию, международная изоляция России и беспрецедентная поддержка Украины, западные санкции против российской экономики и российских политических и бизнес-элит могут поколебать кресло под нынешним российским царем. Последние могут задаться логичным вопросом, стоил ли он этого всего?

Вместе с тем, сложная ситуация, в которой окажется путинский режим, а вместе с ним и вся страна может запустить центробежные процессы в регионах, где местные элиты не захотят тонуть вместе с путинским кораблем и будут один за другим его покидать.

Российские отставные генералы, которых вряд ли можно заподозрить в пацифизме или сочувствии Украине, точно хотят, чтобы Россия продолжала существовать в современных ее границах, сохраняла контроль над колоссальными природными ресурсами, владела одним из крупнейших ядерных арсеналов в мире и продолжала влиять на мировые процессы. Однако они хорошо понимают, что то, что сейчас делает Путин по отношению к Украине, может иметь для России такой же эффект, какой для Советского союза имела его военная интервенция в Афганистан. И именно об этом они пытаются предупредить Кремль.

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