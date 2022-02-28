Заявка уже доставлена в Брюссель, время пришло, – Зеленский о членстве Украины в ЕС
28 февраля 2022 , 23:54Читати новину українською
Заявка Украины относительно членства в Евросоюзе доставлена в Брюссель и официально зарегистрирована. Украинцы ждали этого 30 лет.
Наконец время для такого шага пришло. Об этом заявил Владимир Зеленский в новом видеообращении, сообщает 24 канал.
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По словам президента, украинцы завоевали свое право быть вместе со всеми в Европе.
Заявка уже доставлена в Брюссель, официально зарегистрирована. Время пришло,
– подчеркнул Зеленский.
Вечернее обращение Зеленского от 28 февраля: смотрите видео
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