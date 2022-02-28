Заявка уже доставлена в Брюссель, время пришло, – Зеленский о членстве Украины в ЕС

Заявка Украины относительно членства в Евросоюзе доставлена в Брюссель и официально зарегистрирована. Украинцы ждали этого 30 лет.

Наконец время для такого шага пришло. Об этом заявил Владимир Зеленский в новом видеообращении, сообщает 24 канал.

К теме Думаю, наш ответ будет положительным, – евродепутат о заявке Украины в ЕС

По словам президента, украинцы завоевали свое право быть вместе со всеми в Европе.

Заявка уже доставлена в Брюссель, официально зарегистрирована. Время пришло,

– подчеркнул Зеленский.

Президенты 8 стран написали открытое письмо в поддержку скорого вступления Украины в Евросоюз.

Вечернее обращение Зеленского от 28 февраля: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!