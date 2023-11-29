Советник главы Офиса Президент Михаил Подоляк в эфире Radio NV заявил, что заявление народной депутатки Марьяны Безуглой о необходимости увольнения Валерия Залужного является ее личным мнением, а не позицией Офиса Президента или главы государства лично, пишет 24 Канал.

Смотрите также В Раде зарегистрировали постановление об отзыве Безуглой с должности в оборонном комитете

Что заявили в ОП о заявлении Безуглой

Если мы будем подыгрывать любым подобным разговорам о том, что там нужны какие-то отставки и так далее, то подобное это именно то, во что вкладывается сегодня Россия. Для России очень важно довести нас до максимального депрессивного состояния для того, чтобы можно было влиять на столь негативном психоэмоциональном фоне на те решения, которые принимаются соответственно на разных уровнях в Украине,

– заявил Подоляк.

По его словам, Россия стремится:

чтобы мы имели внутренние конфликты, традиционные для нашего политического процесса в мирное время;

чтобы мы не могли быть сконцентрированы на том, что нужно делать дальше с учетом того, что война идет уже два года;

чтобы мы имели конфликты на личностном уровне и так далее.

"Поэтому главное – я понимаю, что у нас традиционно привыкли, что не может быть того, чтобы кто-то говорил по своей инициативе, но давайте так, на сегодняшний день есть вертикаль управленческая, где есть Верховный главнокомандующий – президент Зеленский и есть главнокомандующий – это непосредственно его подчиненный. Они непосредственно общаются каждый день на разных площадках (военный кабинет, Ставка, селекторы и так далее) и, безусловно, обсуждают, что нужно делать на этом этапе войны, чтобы мы не превратили эту войну в такой затяжной конфликт или, как говорит господин Залужный, "позиционную войну", завели ли ее в тупик", – объяснил Подоляк.

Смотрите также В ОП отреагировали на статью The Economist о "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного

Заявление Безуглой не является позицией ОП или Зеленского

Михаил Подоляк сказал, что не депутаты принимают все решения относительно того, как должна быть структурирована военная вертикаль, как должна быть структурирована военно-политическая вертикаль.

"Депутаты не могут инициировать или не инициировать отставки тех или иных военных. Депутаты могут говорить во что бы то ни стало, учитывая те должности, которые они занимают в рамках парламентских комитетов. Безусловно, госпожа Безугла занимает соответствующий пост в Комитете по национальной обороне и безопасности, она делает соответствующие заявления, но еще раз подчеркну – это не является официальными заявлениями Офиса Президента или президента лично, и поэтому нужно ждать официальных заявлений относительно той или иной ситуации, или лица" – отметил Подоляк.

Советник Андрея Ермака объяснил, что Владимир Зеленский всегда сам комментирует сложные вопросы, однако в этом случае нет смысла постоянно комментировать конспирологические теории.

Если нет официального комментария, я неоднократно говорил – ну нет смысла постоянно комментировать конспирологические теории по устранению или по ротации какой-либо или по смене главнокомандующего – давайте в эту конспирологию не играть. Не можем мы с вами обсуждать конспирологические версии, это немного странно, если мы будем на это реагировать,

– заявил Михаил Подоляк.

Обратите внимание! В воскресенье, 26 ноября, народная депутат и заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая написала в фейсбуке, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не предоставил ни одного "плана замысла на 2024 год". Наконец, в своем сообщении она отметила, мол, военное руководство Украины "должно пойти". Но уже 27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали постановление об отзыве Безуглой с должности в оборонном комитете.