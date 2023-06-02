Таким образом, США показывают россиянам, что предупреждения могут наконец закончиться. Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Пионтковский – российский публицист и оппозиционный политик.

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На чьей стороне на самом деле США

Андрей Пионтковский подчеркнул, что одновременно с заявлением Энтони Блинкена США приняли ряд решений по поставкам вооружения в пользу Украины. Американцы наконец-то отступили от собственных табу на поставку украинской стороне истребителей и дальнобойных ракет.

По всей вероятности, таким образом США дают последнее предупреждение России отступить от своих намерений.

Блинкен – самый большой друг Украины внутри американской администрации,

– убежден он.

По его мнению, сейчас по Западу распространяются и другие дискурсы, касающиеся отношения к ударам Украины по территории России. К примеру, Блинкен заявил о своей четкой позиции, согласно которой украинская сторона имеет полное право использовать все оружие так, как она считает нужным для своей обороны против агрессии России.

В качестве доказательства абсурдности обсуждения целесообразности ударов по стране-агрессору Пионтковский добавил об утренних ударах России по Киеву. Разговоры о законности или незаконности ударов должны быть прекращены.

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