Именно таким образом Блинкен во время брифинга посмеялся над россиянами и высмеял прокремлевский нарратив о "второй армии в мире", пишет 24 Канал. Он пошутил, что оккупационная армия России сохранила статус "второй", но с нюансом.
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Блинкен заявил, что украинская армия сильнее российской
"Многие верили, что в России вторая по силе армия в мире. Сейчас Россия имеет вторую по силе армию в Украине", – сказал Блинкен, тем самым признав, что украинская армия сильнее.
Высказывание государственно секретаря США вызвало большой смех среди присутствующих.
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Отметим, что во время визита в Хельсинки Блинкен заявил, что развязанная Россией война против Украины стала "полным стратегическим провалом". Он также заверил, что США продолжат поддерживать Украину и помогут ей построить "армию будущего".
Кроме того, Блинкен выступил за справедливый и длительный мир для Украины, при котором Киев не будут заставлять уступать территории в пользу России. Он отверг призывы к прекращению огня.
Как в США троллят россиян
- Угрозы со стороны России уже не воспринимают на Западе и смеются над Путиным и его приспешниками.
- На пресс-конференции после саммита G7 лидера США Джо Байдена спросили, является ли поставка F-16 Украине колоссальным риском, как утверждают в России. Президент США не замедлил ответ и сказал, что для россиян это действительно риск.
- Еще больше разозлил россиян сенатор США Линдси Грэм. Во время встречи с Зеленским заметил, что США выгодно инвестировали в уничтожении русской оккупационной армии. Соответствующее заявление повлекло за собой истерику в Кремле и цинические угрозы.