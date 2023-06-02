Именно таким образом Блинкен во время брифинга посмеялся над россиянами и высмеял прокремлевский нарратив о "второй армии в мире", пишет 24 Канал. Он пошутил, что оккупационная армия России сохранила статус "второй", но с нюансом.

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Блинкен заявил, что украинская армия сильнее российской

"Многие верили, что в России вторая по силе армия в мире. Сейчас Россия имеет вторую по силе армию в Украине", – сказал Блинкен, тем самым признав, что украинская армия сильнее.

Высказывание государственно секретаря США вызвало большой смех среди присутствующих.

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Отметим, что во время визита в Хельсинки Блинкен заявил, что развязанная Россией война против Украины стала "полным стратегическим провалом". Он также заверил, что США продолжат поддерживать Украину и помогут ей построить "армию будущего".

Кроме того, Блинкен выступил за справедливый и длительный мир для Украины, при котором Киев не будут заставлять уступать территории в пользу России. Он отверг призывы к прекращению огня.

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