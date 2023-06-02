Саме в такий спосіб Блінкен під час брифінгу покепкував з росіян та висміяв прокремлівський наратив про "другу армію у світі", пише 24 Канал. Він пожартував, що окупаційна армія Росії зберегла статус "другої", але з нюансом.
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Блінкен заявив, що українська армія сильніша за російську
"Багато хто вірив, що в Росії друга за силою армія у світі. Нині Росія має другу за силою армію в Україні", – сказав Блінкен, тим самим визнавши, що українська армія сильніша.
Висловлювання державно секретаря США викликало неабиякий сміх серед присутніх.
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Зазначимо, що під час візиту в Гельсінкі Блінкен заявив, що розв'язана Росією війна проти України стала "повним стратегічним провалом". Він також запевнив, що США продовжать підтримувати Україну і допоможуть їй побудувати "армію майбутнього".
Крім того, Блінкен виступив за справедливий і тривалий мир для України, за якого Київ не примушуватимуть поступатися територіями на користь Росії. Він відкинув заклики до припинення вогню.
Як у США тролять росіян
- Погрози з боку Росії вже не сприймають на Заході та кепкують з Путіна та його посіпак.
- На пресконференції після саміту G7 лідера США Джо Байдена запитали, чи є поставка F-16 Україні колосальним ризиком, як стверджують у Росії. Президент США не забарився відповіддю і сказав, що для росіян це дійсно ризик.
- Ще більше розізлив росіян сенатор США Ліндсі Грем. Під час зустрічі із Зеленським зауважив, що США вигідно інвестували у знищення російської окупаційної армії. Відповідна заява спричинила істерику в Кремлі та цинічні погрози.