Заявление о том, что Иран не будет выплачивать компенсации Украине за сбитый самолет МАУ – не официальная позиция власти. В МИД надеются довести это дело до конца и добиться того, чтобы Иран выплатил указанные средства.

Позиция, которая прозвучала с Иранской стороны, не представляет официальную, а также не является переговорной, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире Радио НВ.

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Какая позиция украинской стороны

Чиновник подчеркнул, что Украина настроена очень жестко и не допустит, чтобы Иран избежал ответственности. Сейчас страна ведет переговоры с иранской стороной.

В принципе наша стратегия которая: мы хотим эту страницу с Ираном закрыть путем признания их вины и выплаты всех максимально компенсаций. Я не хочу, чтобы эта история висела тяжелым грузом на шее обеих стран годами. Я донес эту позицию Ирану,

– сказал Кулеба.

Что говорят власти Ирана

Власти Ирана не собираются платить компенсацию украинской авиакомпании, потому что МАУ застрахован в европейских компаниях.

Во время встречи представителей двух стран, украинская сторона призвала Иран осуществить полную компенсацию за сбитие украинского самолета. В Иране заявили, что они готовы выплатить компенсацию семьям пострадавших. Однако, это не касается граждан Украины. Переговоры по последнему вопросу продолжаются.

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