Кулеба заявил, что позиция Ирана о невыплате компенсаций МАУ не является официальной
Заявление о том, что Иран не будет выплачивать компенсации Украине за сбитый самолет МАУ – не официальная позиция власти. В МИД надеются довести это дело до конца и добиться того, чтобы Иран выплатил указанные средства.
Позиция, которая прозвучала с Иранской стороны, не представляет официальную, а также не является переговорной, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире Радио НВ.
Важно: Авиакатастрофа МАУ: в МИД заявили, что Иран не избежит ответственности и компенсирует убытки
Какая позиция украинской стороны
Чиновник подчеркнул, что Украина настроена очень жестко и не допустит, чтобы Иран избежал ответственности. Сейчас страна ведет переговоры с иранской стороной.
В принципе наша стратегия которая: мы хотим эту страницу с Ираном закрыть путем признания их вины и выплаты всех максимально компенсаций. Я не хочу, чтобы эта история висела тяжелым грузом на шее обеих стран годами. Я донес эту позицию Ирану,
– сказал Кулеба.
Что говорят власти Ирана
Власти Ирана не собираются платить компенсацию украинской авиакомпании, потому что МАУ застрахован в европейских компаниях.
Во время встречи представителей двух стран, украинская сторона призвала Иран осуществить полную компенсацию за сбитие украинского самолета. В Иране заявили, что они готовы выплатить компенсацию семьям пострадавших. Однако, это не касается граждан Украины. Переговоры по последнему вопросу продолжаются.
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: коротко
- Иранские военные сбили самолет утром 8 января.
- В результате трагедии погибли 176 человек, среди них было 11 украинцев.
- 6 подозреваемых задержали, однако 3 вышли под залог.
- Черные ящики удалось расшифровать только в июле во Франции. Выяснилось, что самолет был сбит во время ракетной атаки.