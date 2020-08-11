Иран ответит за сбитый Украинский Boeing в небе над Тегераном. И произойдет это в ближайшее время. Соответственно, ему и придется компенсировать убытки авиакомпании МАУ.

Авиакатастрофа МАУ: позиция МИД Украины по Ирану

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. Соответствующее сообщение появилось на его Facebook-странице.

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"Мне трудно представить возможность избежания иранской стороной ответственности за сбитый украинский Боинг, и это понимают все причастные игроки", – подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что во время двусторонних переговоров иранская сторона подтвердила свою готовность компенсировать убытки, в том числе авиакомпании МАУ. Также представителей Ирана пригласили на переговоры с Украиной. И там стороны договорились включить этот вопрос в повестку дня следующего раунда переговоров.

Действительно самолет МАУ было застрахован в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски у других страховщиков. Соответственно, Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно будет говориться о тех же компенсациях,

– отметил Енин.

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Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное

Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 года сразу после вылета судна из аэропорта Тегерана.

Пассажирский самолет сбили ракетами, выпущенными иранскими военными.

В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.

Недавно в Иране заявили, что украинский самолет могли сбить из-за ошибки в работе комплекса ПВО. Самолет распознали , как объект, движущийся в Тегеран, а не наоборот.

распознали объект, Черные ящики со сбитого самолета удалось успешно считать и расшифровать во Франции лишь в конце июля. Результаты свидетельствуют о том, что катастрофа произошла в результате ракетной атаки.



Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала