В Киеве завершились переговоры Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с представителями Ирана в деле о сбитии украинского самолета МАУ. Во время переговоров иранская сторона обещала обеспечить проведение расследования и согласилась на ряд условий Украины.

Переговоры по сбитому самолету МАУ иранскими войсками начались на базе двух международных конвенций. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел в фейсбуке.

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Иранская сторона подтвердила свою готовность соблюдать обязательства в рамках конвенций. Енин пояснил, что во время переговоров затронули ряд вопросов, в частности:

говорили о привлечении виновных к ответственности ;

; обеспечение объективного и прозрачного расследования;

и прозрачного расследования; ответственность иранской стороны за сбитие украинского самолета;

за сбитие украинского самолета; предоставление гарантий неповторения подобных инцидентов в будущем;

в будущем; обеспечение достойного уровня компенсаций.

Относительно первого пункта Енин добавил, что виновные должны понести ответственность. От первого человека, который нажал на кнопку, до тех людей, которые были ответственны за организацию системы безопасности.

Должен признать, что иранская сторона достойно вела себя и подтвердила свою готовность придерживаться обязательств в рамках международных конвенций. Мы запланировали продолжение переговорного процесса,

– добавил он.

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Переговоры по делу сбивания МАУ в Иране: главное

Следующий раунд переговоров украинской и иранской сторон о сбитии пассажирского самолета авиакомпании МАУ состоится в октябре 2020 года в Тегеране.

года в Тегеране. Объемы компенсаций за сбивание самолета "Международных авиалиний Украины" иранскими войсками будут вычислять только после того, как Иран продемонстрирует готовность завершить расследование и наказать виновных.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала