У Києві завершилися переговори Афганістану, Великої Британії, Канади, Швеції та України з представниками Ірану у справі про збиття українського літака МАУ. Під час перемовин іранська сторона обіцяла забезпечити проведення розслідування та погодилася на низку умов України.

Перемовини щодо збитого літака МАУ іранськими військами розпочалися на базі двох міжнародних конвенцій. Про це сказав заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ у фейсбуці.

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Іранська сторона підтвердила свою готовність дотримуватись зобов'язань у межах конвенцій. Єнін пояснив, що під час перемовин порушили низку питань, зокрема:

говорили про притягнення винних до відповідальності;

забезпечення об’єктивного та прозорого розслідування;

відповідальність іранської сторони за збиття українського літака;

за збиття українського літака; надання гарантій неповторення подібних інцидентів у майбутньому;

у майбутньому; забезпечення гідного рівня компенсацій.

Щодо першого пункту Єнін додав, що винні повинні понести відповідальність. Від першої людини, яка натиснула на кнопку, до тих людей, що були відповідальні за організацію системи безпеки.

Мушу визнати, що іранська сторона гідно поводила себе і підтвердила свою готовність дотримуватись зобов'язань у рамках міжнародних конвенцій. Ми запланували продовження переговорного процесу,

– додав він.

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Переговори у справі збиття МАУ в Ірані: головне

Наступний раунд переговорів української та іранської сторін щодо збиття пасажирського літака авіакомпанії МАУ відбудеться у жовтні 2020 року в Тегерані.

в Тегерані. Обсяги компенсацій за збиття літака "Міжнародних авіаліній України" іранськими військами будуть обраховувати тільки після того, як Іран продемонструє готовність завершити розслідування та покарати винних.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу