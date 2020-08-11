Іран відповість за збитий український Boeing у небі над Тегераном. І це станеться це найближчим часом. Відповідно, йому і доведеться компенсувати збитки авіакомпанії МАУ.

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Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

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"Мені важко уявити можливість уникнення іранською стороною відповідальності за збитий український Боїнг, і це розуміють всі причетні гравці", – підкреслив дипломат.

Він нагадав, що під час двосторонніх перемовин іранська сторона підтвердила свою готовність компенсувати збитки, зокрема і авіакомпанії МАУ. Також представників Ірану запросили на перемовини з Україною. І там сторони домовилися включити це питання до порядку денного наступного раунду переговорів.

Дійсно літак МАУ було застраховано в одній з європейських страхових компаній, яка, зі свого боку, перестрахувала свої ризики в інших страховиків. Відповідно, Ірану доведеться компенсувати збитки компанії МАУ якщо не безпосередньо, то в регресному порядку відповідним страховим компаніям, але все одно мовитиметься про ті ж самі компенсації,

– наголосив Єнін.

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Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 року одразу після вильоту судна з аеропорту Тегерана.

Пасажирський літак збили ракетами, які випустили іранські військові.

У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.

Нещодавно в Ірані заявили, що український літак могли збити через помилку у роботі комплексу ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.

Чорні скриньки зі збитого літака вдалося успішно зчитати та розшифрувати у Франції лише наприкінці липня. Результати свідчать про те, що катастрофа сталася внаслідок ракетної атаки.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу