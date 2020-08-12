Заява про те, що Іран не виплачуватиме компенсації Україні за збитий літак МАУ – не офіційна позиція влади. У МЗС сподіваються довести цю справу до кінця та досягти того, аби Іран виплатив зазначені кошти.

Позиція, яка пролунала з Іранського боку, не представляє офіційну, а також не є переговорною, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі Радіо НВ.

Важливо: Авіакатастрофа МАУ: у МЗС заявили, що Іран не уникне відповідальності та компенсує збитки

Яка позиція української сторони

Чиновник наголосив, що Україна налаштована дуже жорстко та не допустить, аби Іран уникнув відповідальності. Наразі країна веде переговори з іранською стороною.

У принципі наша стратегія яка: ми хочемо цю сторінку з Іраном закрити шляхом визнання їхньої провини і виплати всіх максимально компенсацій. Я не хочу, щоб ця історія висіла важким вантажем на шиї обох країн роками. Я довів цю позицію до Ірану,

– сказав Кулеба.

Що каже влада Ірану

Влада Ірану не збирається платити компенсацію українській авіакомпанії, тому що МАУ застрахований у європейських компаніях.

Під час зустрічі представників обох країн, українська сторона закликала Іран здійснити повну компенсацію за збиття українського літака. В Ірані заявили, що вони готові виплатити компенсацію сім'ям постраждалих. Однак, це не стосується громадян України. Перемовини щодо останнього питання тривають.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: коротко