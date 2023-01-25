В этом решении Эрдогана есть максимальный прагматизм. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Президент Турции увидел в этой акции информационный повод, чтобы снова "выторговать" себе определенные преференции.

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Эрдоган сделал то, что от него стоило ожидать

По его словам, президент Турции увидел возможность в том, что сожжен Коран, начались протесты, а Швеция не двигалась в направлении выполнения их договоренностей.

Он увидел, что снова можно на этом сыграть. Как он это сделал в прошлый раз, когда выторговал в Финляндии и Швеции уступки по вопросу курдов и признанию их террористами. И потому он понял, что такую прямую провокацию упускать нельзя,

– подчеркнул эксперт.

По его мнению, Эрдоган в этом отношении – реалистичный и прагматический политик, и он сделал то, что от него следовало ожидать.

Заявления Эрдогана работают на внутреннюю аудиторию

Еще одним фактором, влияющим на решение президента Турции, являются президентские выборы в стране, которые должны пройти в мае. Поэтому он может стремиться за счет жесткой реакции на акцию в Швецию, заработать баллов внутри страны накануне выборов.

Однако Краев подчеркнул, что была информация, что Эрдоган не хочет становиться президентом и ему будут искать замену.

Но образ лидера, диктующего правила игры для НАТО, ставит условия относительно того, когда и как переговоры должны состояться и кто и когда должен вступать в союз, очень подкупает аудиторию. А она уже привыкла за многие годы к достаточно жесткому и авторитарному типу управления в политике Эрдогана,

– заметил он.

По его мнению, заявления Эрдогана неплохо работают на внутреннюю аудиторию – укрепляют его позицию сильного лидера на международной арене. Для внешней аудитории поведение руководителя Турции выглядит как попытка максимально набить себе цену и заставить Запад, в частности, Швецию, принимать решения в неудобных условиях.

Президент Турции не озвучил свои условия

Маловероятно, что Эрдоган согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, даже если выиграет президентские выборы. Эксперт считает, что пока нет никакой общей позиции, по которой эти государства могут сойтись.

Кроме того, Эрдоган пока не озвучил своих требований. Нет пункта, который шведы и финны должны выполнить, чтобы глава Турции снял вето на их вступление в НАТО. Поэтому трудно предположить, сколько времени могут продолжаться переговоры между этими странами,

– заметил он.

Собеседник подчеркнул, что Эрдоган, используя эту ситуацию, пытается показать также и США, что он сам себе хозяин и может диктовать свою волю другим членам НАТО. И что Турция, как и Соединенные Штаты, является влиятельным центром в Альянсе.

Но хотя Эрдоган мастер геополитической пропаганды, но на данном этапе США не будут полноценно реагировать на эту ситуацию.

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Швеция не хочет превращаться во вторую Турцию

Швеция приютила много курдов, а Эрдоган требует от власти страны, чтобы они начали бороться с ними. По словам эксперта, реализовать это Швеция может многими способами. В частности, усилением антииммигрантского законодательства или созданием невыгодных экономических условий, которые заставят курдов возвращаться назад или искать новое убежище.

Швеция может показать любую активность для того, чтобы продвигаться по тому пути, о котором просила ее Турция, и все же вступить в НАТО,

– отметил он.

Александр Краев считает, что Швеция не хочет преследовать курдов и превращаться во вторую Турцию. Но она тоже хочет в НАТО. Поэтому ему нужно найти принципиальный баланс между тем, что нужно сделать и тем, что хочется.

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