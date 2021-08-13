По словам главы МИД Украины Кулебы, в руки немецких спецслужб попал довольно яркий персонаж. Политик заметил: было бы наивно полагать, что он – один такой.
Заметьте Доволен этой нервной реакцией, – Кулеба об истерике России вокруг Крымской платформы
Я видел эту картину. Это – сувенирный шеврон,
– рассказал Кулеба.
Немецким контрразведчикам Кулеба пожелал еще системнее работать над выявлением сети российских агентов. Стоит находить не только агентов такого фанатичного и низового уровня, но и на других ступенях немецкого общества.
Кулеба отметил, что эти люди точно не принесут Германии пользу.
Чиновник отметил, что, честно говоря, не видит оснований для проведения специального расследования из-за наличия шеврона. В то же время внимание украинских правоохранителей к этому факту привлекут.
Если они увидят какую-то зацепку, будет ответная реакция.
Брифинг Дмитрия Кулебы: видео