По словам главы МИД Украины Кулебы, в руки немецких спецслужб попал довольно яркий персонаж. Политик заметил: было бы наивно полагать, что он – один такой.

Заметьте Доволен этой нервной реакцией, – Кулеба об истерике России вокруг Крымской платформы

Я видел эту картину. Это – сувенирный шеврон,

– рассказал Кулеба.

Немецким контрразведчикам Кулеба пожелал еще системнее работать над выявлением сети российских агентов. Стоит находить не только агентов такого фанатичного и низового уровня, но и на других ступенях немецкого общества.

Кулеба отметил, что эти люди точно не принесут Германии пользу.

Чиновник отметил, что, честно говоря, не видит оснований для проведения специального расследования из-за наличия шеврона. В то же время внимание украинских правоохранителей к этому факту привлекут.

Если они увидят какую-то зацепку, будет ответная реакция.

Брифинг Дмитрия Кулебы: видео

Заметьте! В Германии провели обыск в квартире охранника британского посольства. Правоохранители обнаружили у подозреваемого много российской символики и шеврон расформированного украинского "Беркута". Охранника задержали.