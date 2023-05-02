Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, Лукашенко постоянно делает разные противоречивые заявления.
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Это его своеобразная политическая игра на выживание. Так он пытается не вляпаться в большие проблемы и удержаться у власти.
Такова его политическая игра. Он хочет оставаться в стороне. Лукашенко смог "отпетлять", чтобы не присоединять белорусские войска в войну против Украины. Но с другой стороны, у него есть потери в том, что на территории Беларуси могут разместить ядерное оружие. Это – качели,
– отметил Фейгин.
У Лукашенко нет диалога с Западом
Как подчеркнул Фейгин, у Лукашенко нет прямого диалога с Западом и Украиной. Хотя он и пытается хоть как-то это сделать. С такой целью он распространяет разные так называемые "мирные" заявления.
С Москвой тот совсем по-другому говорит. Там Лукашенко выпрашивает деньги и рассказывает о соблюдении целей так называемого "союзного государства".
Фейгин предположил, какое будущее ждет Лукашенко: смотрите видео
По мнению Фейгина, Лукашенко не сможет удержаться у власти после падения режима Путина. Он упадет за российским диктатором.
Я считаю, что не станет Путина – не будет Лукашенко. Может, не сиюминутно это произойдет, но шансов удержаться у него мало будет,
– заметил Фейгин.
Последние заявления Александра Лукашенко: кратко
- Самопровозглашенный президент Беларуси собрал совещание по вопросам безопасности и охраны 2 мая. Он жалуется, что ситуация вокруг его государства сложна. Также Лукашенко рассказывал о непонятных провокациях с диверсантами.
- Недавно Лукашенко заявил, что вообще не хочет воевать. Он призвал местных фермеров не говорить о войне и просто вовремя сеять зерно.
- 25 марта российский диктатор Путин угрожал, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. Однако в последнее время нет информации, действительно ли это произошло или происходит.