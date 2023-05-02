Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, Лукашенко постійно робить різні суперечливі заяви.

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Це його своєрідна політична гра на виживання. Так він намагається не вляпатися в більші проблеми й втриматися при владі.

Такою є його політична гра. Він хоче залишатися в стороні. Лукашенко зміг "відпетляти", щоб не приєднувати білоруські війська у війну проти України. Але, з іншого боку, у нього є втрати в тому, що на території Білорусі можуть розмістити ядерну зброю. Це – гойдалки,

– зазначив Фейгін.

В Лукашенка немає діалогу із Заходом

Як наголосив Фейгін, Лукашенко не має прямого діалогу із Заходом та Україною. Хоч він і намагається хоча б якось це зробити. З такою метою він поширює різні так звані "мирні" заяви.

З Москвою той зовсім по-іншому говорить. Там Лукашенко випрошує гроші та розповідає про сповідування цілей так званої "союзної держави".

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На думку Фейгіна, Лукашенко не зможе втриматися при владі після падіння режиму Путіна. Він впаде за російським диктатором.

Я вважаю, що не стане Путіна – не буде і Лукашенка. Може, не одномоментно це станеться, але шансів втриматися у нього мало буде,

– зауважив Фейгін.

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