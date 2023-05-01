Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, вероятнее всего, у российского диктатора Владимира Путина есть определенный компромат на Меркель.
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Меркель – хороший политик, но не в вопросах России
Как отметил Яковенко, он считает Меркель достаточно достойным политиком. Однако ее политика в отношении России и конкретно Путина всегда была максимально странной и возмутительной.
У Путина явно есть какой-то на нее компромат. Во время своей работы в Германской Демократической Республике (ГДР) его основной работой была вербовка граждан этого государства. А Меркель была гражданкой ГДР. Есть вероятность, что в свое время она могла быть завербована,
– предположил Яковенко.
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Впрочем, это всего лишь гипотеза. Сам Яковенко никогда не слышал никакой информации, какой компромат мог бы быть у Путина на Меркель. Однако эта гипотеза многое объясняет, почему она так мягко относилась к российскому диктатору.
Последнее заявление Меркель: кратко
- Бывший канцлер Германии Ангела Меркель снова опозорилась из-за своих заявлений. Она начала рассказывать, что ее политика по отношению к России не была ошибочной даже несмотря на то, что потом началось полномасштабное вторжение в Украину. Также Меркель призвала не критиковать ее за такую политику.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк жестко отреагировал на заявление Меркель. В частности, ее политика привела к тому, что Европа начала напрямую зависеть от российских энергоносителей.
- А министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Европа долгое время придерживалась политики "умиротворения агрессора". А Ангела Меркель способствовала этому подходу.