В Меджлисе крымскотатарского народа отреагировали на высказывания главы МИД Польши по Крыму

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил провести "честный референдум" во временно оккупированном Крыму, который будет предусматривать передачу полуострова под мандат ООН.

На соответствующие высказывания польского дипломата отреагировал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он отметил, что подобные заявления являются недопустимыми и циничными.

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Чубаров отреагировал на заявления МИД Польши

Как отметил Чубаров, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично предположил, что для прекращения войны России против Украины наше государство должно уступить Крым. По его словам, иначе расценить слова польского дипломата не представляется возможным.

Меджлис крымскотатарского народа считает подобные заявления недопустимыми и циничными. Такими, которые не соответствуют ни национальным интересам Украины, ни правам и интересам коренного крымскотатарского народа Украины,

– заявил он.

Глава Меджлиса также напомнил, что Крым – это временно оккупированная территория Украины, и первым шагом к установлению мира должен быть вывод российских оккупационных войск с территории полуострова, а обсуждения относительно будущего должны происходить с согласия Украины и крымскотатарского народа.

"Мы уверены, что любые предложения по решению вопросов прекращения войны России против Украины, достижения мира в Украине, восстановления ее территориальной целостности, восстановления нарушенных прав и свобод украинских граждан на оккупированных территориях должны происходить на основе национального законодательства Украины и международного права", – добавили в Меджлисе.