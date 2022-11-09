В Латвии открестились от скандальных заявлений одного из мэров о Крыме и Буче

В МИД Латвии отреагировали на заявления мэра города Даугавпилс Андрейса Элксниньша, называвшего Крым "российским". Подчеркнули, что это противоречит внешнеполитической позиции страны.

Латвийские чиновники должны уважать внешнеполитическую позицию страны. Об этом заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

К теме Мэр одного из крупнейших городов Латвии оскандалился с заявлением о Крыме

Глава МИД напомнил официальную позицию Латвии

Ринкевичс призвал Элксниньша также строго придерживаться этой позиции. Глава МИД напомнил, что Латвия осуждает незаконную неспровоцированную агрессию России против Украины. Он добавил, что это нарушение устава ООН и международного права.

Кроме того, министр подчеркнул, что Латвия признает независимость и суверенитет Украины в ее международно-признанных границах. Крым, Севастополь, Запорожская, Донецкая, Луганская и Херсонская области – это международно признанные территории Украины.

Бутафорские референдумы, устроенные Россией на украинских территориях в 2014 и 2022 годах, и их результаты нелегитимны и не отражают волеизъявления украинского народа,

– добавил Ринкевичс.

Что известно о скандале

Мэр Даугавпилса, второго крупнейшего города Латвии, Андрейс Элксниньш ляпнул, мол, Крым принадлежит России. Более того, он не назвал саму Россию агрессором.

Чиновник оскандалился заявлением об убийствах гражданских на Киевщине. Он сказал, что "за все, что произошло, ответственны и Россия, и Украина, и США".

В МИД Украины отметили, что высказывания этого маргинального деятеля не показывают ни официальной позиции дружественной Латвии, ни взглядов абсолютного большинства латвийцев.

Детальнее – в Латвии прозвучало неожиданное заявление о Крыме: видео