На этот раз возмутительными обвинениями взорвался заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он резко раскритиковал о идею послать миротворцев в Украину.

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Медведев назвал бойцов НАТО "спрыгнувшими с катушек животными от своего жлобства и наглости".

Их истинные намерения понятны – установить на линии столкновения выгодный мир с позиции силы. Ввести свои "миротворческие" войска в Украину с автоматами и на танках, в каких-то синих касках с желтыми звездами,

– сказал Медведев.

В этом контексте приспешник российского лидера Владимира Путина вспомнил США их операции по введению американского контингента войск в Корею, Югославию, Ирак, Афганистан и страны Африки, указав, что их присутствие в Украине снова приведет к "трагедии".

Медведев пригрозил НАТО и Европе потоком "гробов", указав, что Россия будет считать миротворческий контингент Альянса в Украине своей законной целью, по которой армия России будет вести огонь.

"Такие "миротворцы" – наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре. Они будут законной целью для наших Вооруженных сил, если разместятся на передовой без согласия России с оружием в руках и будут непосредственно угрожать нам. И тогда эти "миротворцы" должны быть безжалостно. уничтожены", – заявил он.

Что этому предшествовало

На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС приближается к "непроходимому пределу", упомянув о том, что там рассматривается возможность введения миротворческих войск в Украину. Чиновник заявил, что это может привести к началу новой мировой войны на континенте.

Отметим, что ранее идею о введении миротворческих войск в Украину высказывал глава правительства Польши Матеуш Моравецкий еще в 2022 году, однако тогда украинские власти не поддержали такое решение.