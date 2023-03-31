Цього разу обурливими звинуваченнями вибухнув заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв. Він різко розкритикував про ідею послати миротворців на Україну.

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Медведєв назвав бійців НАТО "тварюками, що зіскочили з котушок від свого жлобства та нахабства".

Їхні справжні наміри зрозумілі – встановити на лінії зіткнення вигідний їм мир із позиції сили. Ввести свої "миротворчі" війська в Україну з автоматами та на танках, в якихось синіх касках із жовтими зірками,

– сказав Медведєв.

У цьому контексті поплічник російського лідера Владіміра Путіна пригадав США їх операції з введення американського контингенту військ у Корею, Югославію, Ірак, Афганістан та країни Африки, вказавши, що їхня присутність в Україні знову призведе до "трагедії".

Медведєв пригрозив НАТО та Європі потоком "трун", вказавши, що Росія буде вважати миротворчий контингент Альянсу в Україні своєю законною метою, по якому армія Росії буде вести вогонь.

"Такі "миротворці" – наші прямі вороги. Вовки в овечій шкурі. Вони будуть законною метою для наших Збройних сил, якщо розмістяться на передовій без згоди Росії зі зброєю в руках та будуть безпосередньо погрожувати нам. І тоді ці "миротворці" повинні бути безжально знищені", – заявив він.

Що цьому передувало

Днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС наближається до "непрохідної межі", згадавши про те, що там розглядається можливість введення миротворчих військ в Україну. Чиновник заявив, що це може призвести до початку нової світової війни на континенті.

Відзначимо, що раніше ідею про введення миротворчих військ в Україну висловлював глава уряду Польщі Матеуш Моравецький ще у 2022 році, проте тоді українська влада не підтримала таке рішення.