Такое мнение 24 каналу выразил глава венгерской общины Киева и области Тибор Томпа. В частности, Орбан сказал, что Украина может воевать с Россией, пока США будут поддерживать нашу страну оружием и деньгами.

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Это заявление прозвучало в рождественском интервью Орбана изданию Magyar Nemzet.

"Нужно не иметь совести, чтобы заявить такое на Рождество. Он – еще и премьер-министр вроде бы европейской страны. Хотя после таких заявлений ничего общего между Европой и Орбаном нет", – подчеркнул глава венгерской общины Киева.

Заявления Орбана – "бред на бреде"

Он добавил, что главный метод общения премьера Венгрии с Европой, Украиной и многими другими цивилизованными странами – это шантаж и запугивание.

Я сомневаюсь, что у Орбана есть душа. Но даже если она есть, то она очень больна. Ее нужно лечить, если это еще возможно,

– сказал Томпа.

Глава венгерской общины Киева напомнил, что также премьер Венгрии сделал еще одно заявление. Мол, состав Европейского парламента следует распустить. По словам Томпы, последние заявления Орбана, в частности, и рождественское интервью – это "бред на бреде".

"Шантаж и неуважение будут углубляться"

Томпа считает, что Виктор Орбан не остановится в своих прокремлевских высказываниях. Глава венгерской общины Киева отметил, что премьер Венгрии вообще не понимает, что такое предел.

Это человек-циник, использующий все только для своей цели – сохранить свою власть. К сожалению, ему удалось "воспитать" 3 миллиона голосующих за него люмпенов. И к сожалению, шантаж, обман и неуважение со стороны Орбана будут углубляться,

– сказал Томпа.

Он добавил, что об этом свидетельствуют нарративы, звучащие в печати, подконтрольной премьеру Венгрии. Томпа отметил, что газета Magyar Nemzet, которая считается одним из рупоров партии власти, является венгерским аналогом российского пропагандистского медиа Russia Today.

Последние заявления Орбана: главное