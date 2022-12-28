Таку думку 24 каналу висловив голова угорської громади Києва та області Тібор Томпа. Зокрема, Орбан сказав, що Україна може воювати з Росією доти, доки США підтримуватимуть нашу країну зброєю і грошима.
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Ця заява прозвучала у різдвяному інтерв'ю Орбана виданню Magyar Nemzet.
"Треба не мати совісті, аби заявити таке на Різдво. Він – ще й прем'єр-міністр начебто європейської країни. Хоча після таких заяв нічого спільного між Європою та Орбаном немає", – наголосив голова угорської громади Києва.
Заяви Орбана – "нісенітниця на нісенітниці".
Він додав, що головний метод спілкування прем'єра Угорщини з Європою, Україною та багатьма іншими цивілізованими країнами – це шантаж та залякування.
Я сумніваюся, що в Орбана є душа. Але навіть якщо вона є, то вона дуже й дуже хвора. Її потрібно лікувати, якщо це ще можливо,
– сказав Томпа.
Голова угорської громади Києва нагадав, що також прем'єр Угорщини зробив ще одну заяву. Мовляв, склад Європейського парламенту слід розпустити. За словами Томпи, останні заяви Орбана, зокрема, й різдвяне інтерв'ю – це "нісенітниця на нісенітниці".
Тібор Томпа прокоментував заяви Орбана: дивіться відео
"Шантаж та неповага будуть поглиблюватися"
Томпа вважає, що Віктор Орбан не зупиниться у своїх прокремлівських висловлюваннях. Очільник угорської громади Києва зауважив, що прем'єр Угорщини взагалі не розуміє, що таке межа.
Це людина-цинік, яка використовує все тільки для своєї мети – зберегти свою владу. На жаль, йому вдалося "виховати" 3 мільйони люмпенів, які голосують за нього. І на жаль, шантаж, окозамилювання та неповага з боку Орбана будуть поглиблюватися,
– сказав Томпа.
Він додав, що про це свідчать наративи, які лунають у пресі, підконтрольній прем'єру Угорщини. Томпа зазначив, що газета Magyar Nemzet, яку вважають одним із рупорів партії влади, є угорським аналогом російського пропагандистського медіа Russia Today.
Останні заяви Орбана: головне
- В українському МЗС відреагували на заяву Віктора Орбана про війну в Україні. У Києві наголосили, що висловлювання Орбана "демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість".
- Радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович наголосив, що прем'єр Угорщини озвучує чисто кремлівські наративи.
- Раніше Орбан заявив, що потрібно досягти припинення вогню в Україні. При цьому прем'єр Угорщини вважає війну в Україні "протистоянням США та Росії".