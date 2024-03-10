Он подчеркнул, что нужно бороться со злом – то есть Россией, а не капитулировать. Отметим, что скандальное заявление понтифика прозвучало в интервью швейцарскому вещателю еще в феврале, но распространять в публичном пространстве его начали только 9 марта.

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Реакция на слова понтифика

В соцсети Х Эдгардс Ринкевичс опубликовал пост в ответ на недавнее скандальное заявление Папы Римского о мире в Украине. В своей заметке Ринкевичс отметил, что, что "нельзя капитулировать перед злом".

Мое высказывание воскресного утра: нельзя капитулировать перед лицом зла, надо бороться с ним и победить его, чтобы зло подняло белый флаг и капитулировало,

– отметил латвийский лидер.

Отметим! В интервью Папа Франциск отметил, что Украине нужно иметь смелость признать свое поражение и сесть за стол переговоров с Россией. Он убеждал, что диалог нужно вести вовремя, потому что "сильнейшим является тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество белого флага".

Объяснение слов Франциска