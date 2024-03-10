Він наголосив, що потрібно боротися зі злом – тобто Росією, а не капітулювати. Зазначимо, що скандальна заява понтифіка прозвучала в інтерв'ю швейцарському мовнику ще у лютому, але поширювати у публічному просторі її почали лише 9 березня.
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Реакція на слова понтифіка
У соцмережі Х Едгардс Рінкевичс опублікував пост у відповідь на недавню скандальну заяву Папи Римського про мир в Україні. У своєму дописі Рінкевичс наголосив на тому, що "не можна капітулювати перед злом".
Мій вислів недільного ранку: не можна капітулювати перед лицем зла, треба боротися з ним і перемогти його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало,
– зазначив латвійський лідер.
Пояснення слів Франциска
- Одразу після розголосу у Ватикані спробували пояснити, що ж Папа Римський мав на увазі своєю заявою. Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні зазначив, що нібито Франциск лише підхопив вираз журналістки про "білий прапор".
- За його словами, понтифік хотів акцентувати саме на "припиненні військових дій" і"перемир'ї, досягнутому за допомогою сміливості переговорів". Як пояснив речник, мова про капітуляцію не йшла – лише про перемовини.
- Він додав, що Папа Франциск висловлює, так би мовити "глибоку прихильність до змученого українського народу".