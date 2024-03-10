Він наголосив, що потрібно боротися зі злом – тобто Росією, а не капітулювати. Зазначимо, що скандальна заява понтифіка прозвучала в інтерв'ю швейцарському мовнику ще у лютому, але поширювати у публічному просторі її почали лише 9 березня.

Дивіться також "Корисні ідіоти" на службі Кремля: як діє розгалужена мережа російської пропаганди в Європі

Реакція на слова понтифіка

У соцмережі Х Едгардс Рінкевичс опублікував пост у відповідь на недавню скандальну заяву Папи Римського про мир в Україні. У своєму дописі Рінкевичс наголосив на тому, що "не можна капітулювати перед злом".

Мій вислів недільного ранку: не можна капітулювати перед лицем зла, треба боротися з ним і перемогти його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало,

– зазначив латвійський лідер.

Зазначимо! В інтерв'ю Папа Франциск зазначив, що Україні потрібно мати сміливість визнати свою поразку та сісти за стіл переговорів з Росією. Він переконував, що діалог потрібно вести вчасно, бо "найсильнішим є той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має мужність білого прапора".

Пояснення слів Франциска