Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что Папа Римский является вполне осведомленным человеком. Разведка Ватикана имеет огромное количество источников, поэтому тот прекрасно понимает, что происходит.

Смотрите также "Полезные идиоты" на службе Кремля: как действует разветвленная сеть российской пропаганды в Европе

Почему все происходит так синхронно

Как напомнил Осипенко, эти страны уже неоднократно принуждали Украину к переговорам со страной-агрессором. Здесь можно вспомнить так называемую "мирную инициативу" Китая, где максимально нечетко были указаны шаги по "мирному урегулированию" ситуации.

Впоследствии эту идею начали поддерживать, как ни странно, представители БРИКС. Сначала ЮАР, а затем Бразилия высказались за так называемые "переговоры". Папа Римский тоже регулярно призывал прекратить "конфликт", игнорируя то, что Россия сама напала.

Неудивительно, что это все снова появилось. Украина находится в слабой позиции. Москва снова создала предпосылки, чтобы толкать, чтобы мы сели за стол переговоров и капитулировали. Неудивительно, что параллельно активизировался китайский Ли Хуэй; прозвучало турецкое предложение; было заявление Папы. Мир в обмен на территории. Это все – элементы одной картины,

– сказал Осипенко.

Последние заявления по "переговорам": кратко